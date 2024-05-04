Фото В национальных костюмах и форме Земессардзе: в Сейме прошло торжественное заседание

Сейм собрался сегодня, 4 мая, на торжественное заседание, посвященное Дню восстановления независимости Латвии, сообщила пресс-служба парламента.
Заседание началось в 12:00 с выступления спикера Сейма Дайги Миерини (СЗК).
К участию в торжественном заседании традиционно приглашаются президент, бывшие президенты, бывшие спикеры Сейма, члены Кабинета министров, депутаты Верховного совета, голосовавшие за восстановление независимости Латвии, иностранный дипломатический корпус и главы представительств международных организаций в Латвии.
4 мая депутаты Сейма также примут участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы. Также в парламенте пройдет Праздник белой скатерти, на который приглашены члены Клуба Декларации 4 мая.
Спикер Сейма: нет никаких сомнений в устойчивом развитии Латвии
Нет никаких сомнений в том, что Латвия стабильно развивается, заявила председатель Сейма Дайга Миериня на торжественном заседании парламента.
"Самая большая ценность нашей страны - это наши люди, которые самоотверженно выполняют свою повседневную работу и несут имя Латвии в мире. Все вместе мы создаем Латвию такой, какая она есть и какой будет", - сказала председатель Сейма, подчеркнув, что в День восстановления независимости нужно ценить то, что Латвия - свободная страна, ее жители могут свободно говорить на латышском языке и свободно путешествовать.
Миериня отметила, что в этом году исполняется 20 лет членства Латвии в ЕС и НАТО, и поблагодарила тех, кто целенаправленно работал над укреплением латвийской государственности через членство в этих организациях.
"Мы можем сравнить цифры, экономические показатели, уровень жизни и качество услуг тогда и сейчас. Нет сомнений, что Латвия стабильно развивается", - сказала спикер Сейма, подчеркнув, что перед Латвией стоят сложные задачи, в том числе по повышению производительности труда, дигитализации и эффективному использованию искусственного интеллекта.
Спикер подчеркнула, что членство в альянсе позволило Латвии развивать свои вооруженные силы и обеспечило развитие обороны страны в соответствии с ситуацией с безопасностью в мире и регионе.
"Мы готовы защищать нашу страну с первого сантиметра! Нашу безопасность гарантируют не только вооруженные силы и вооружение, но и всеобъемлющая система обороны и обязанность каждого гражданина участвовать в ней", - сказала Миериня.
Сегодня в Латвии отмечается 34-я годовщина восстановления независимости Латвийской Республики.
4 мая 1990 года 138 из 201 депутата Верховного совета приняли декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики". Председатель Верховного совета Анатолий Горбунов направил президенту СССР Михаилу Горбачеву письмо о том, что Латвия начинает переходный период к независимой республике.
Такое же послание было направлено правительствам стран мира, народам СССР и демократическим организациям.
В этот день у здания парламента стояли тысячи человек, которые следили за голосованием. После исторического заседания депутатов, проголосовавших за независимость, встречали цветами, а на набережной Даугавы состоялся многотысячный митинг.
Сегодня по всей Латвии проходят праздничные мероприятия в честь годовщины восстановления независимости.
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