Фото В национальных костюмах и форме Земессардзе: в Сейме прошло торжественное заседание

Миериня отметила, что в этом году исполняется 20 лет членства Латвии в ЕС и НАТО, и поблагодарила тех, кто целенаправленно работал над укреплением латвийской государственности через членство в этих организациях.

"Мы можем сравнить цифры, экономические показатели, уровень жизни и качество услуг тогда и сейчас. Нет сомнений, что Латвия стабильно развивается", - сказала спикер Сейма, подчеркнув, что перед Латвией стоят сложные задачи, в том числе по повышению производительности труда, дигитализации и эффективному использованию искусственного интеллекта.

Спикер подчеркнула, что членство в альянсе позволило Латвии развивать свои вооруженные силы и обеспечило развитие обороны страны в соответствии с ситуацией с безопасностью в мире и регионе.

"Мы готовы защищать нашу страну с первого сантиметра! Нашу безопасность гарантируют не только вооруженные силы и вооружение, но и всеобъемлющая система обороны и обязанность каждого гражданина участвовать в ней", - сказала Миериня.

Сегодня в Латвии отмечается 34-я годовщина восстановления независимости Латвийской Республики.

4 мая 1990 года 138 из 201 депутата Верховного совета приняли декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики". Председатель Верховного совета Анатолий Горбунов направил президенту СССР Михаилу Горбачеву письмо о том, что Латвия начинает переходный период к независимой республике.

Такое же послание было направлено правительствам стран мира, народам СССР и демократическим организациям.

В этот день у здания парламента стояли тысячи человек, которые следили за голосованием. После исторического заседания депутатов, проголосовавших за независимость, встречали цветами, а на набережной Даугавы состоялся многотысячный митинг.

Сегодня по всей Латвии проходят праздничные мероприятия в честь годовщины восстановления независимости.