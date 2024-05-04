В Германии в результате нападения тяжело пострадал депутат Европарламента

Нападение произошло вечером в пятницу, в момент, когда политик расклеивал предвыборные плакаты перед выборами в Европарламент.

После нападения Экке, который является ведущим кандидатом на выборах в Европарламент от SPD в Саксонии, доставлен в больницу, ему потребуется операция.

Полиция пока не установила личности нападавших.

Несколько минут спустя группа из четырех человек напала на сотрудника кампании партии "зеленых", который также расклеивал плакаты.

28-летнего мужчину били и пинали, он также получил травмы.

Полиция считает, что нападения совершили одни и те же люди.

Как заявили в саксонской организации SPD, другие предвыборные группы, разместившие плакаты, также попали под оскорбления, их пытались запугать, а плакаты были повреждены.

Руководство SPD обвиняет партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) и другие крайне правые экстремистские организации в разжигании ненависти к демократическим политикам и предупредило, что сторонники крайне правых идей стали "совершенно безудержными" и рассматривают демократических политиков как "мишени для атак".