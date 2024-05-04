В Германии в результате нападения тяжело пострадал депутат Европарламента

В немецком Дрездене четыре человека напали на депутата Европарламента от Социал-демократической партии Германии (SPD) Матиаса Экке, сообщила полиция, указав, что политик в результате нападения получил серьезные травмы, пишет DPA.
Нападение произошло вечером в пятницу, в момент, когда политик расклеивал предвыборные плакаты перед выборами в Европарламент.
После нападения Экке, который является ведущим кандидатом на выборах в Европарламент от SPD в Саксонии, доставлен в больницу, ему потребуется операция.
Полиция пока не установила личности нападавших.
Несколько минут спустя группа из четырех человек напала на сотрудника кампании партии "зеленых", который также расклеивал плакаты.
28-летнего мужчину били и пинали, он также получил травмы.
Полиция считает, что нападения совершили одни и те же люди.
Как заявили в саксонской организации SPD, другие предвыборные группы, разместившие плакаты, также попали под оскорбления, их пытались запугать, а плакаты были повреждены.
Руководство SPD обвиняет партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) и другие крайне правые экстремистские организации в разжигании ненависти к демократическим политикам и предупредило, что сторонники крайне правых идей стали "совершенно безудержными" и рассматривают демократических политиков как "мишени для атак".
Немецкая демократия "не должна терпеть этого", заявили лидеры SPD. "И также ясно, что нас не удастся заставить замолчать".
Как отмечает DW, в четверг, 2 мая, было совершено нападение на третьего бургомистра и зампредседателя городского совета Эссена Рольфа Флиса и депутата бундестага от партии "зеленых" Кая Геринга.
Нападение на Флиса и Геринга, по словам последнего, было совершено вечером 2 мая на улице в Эссене в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, когда оба политика возвращались с мероприятия партии "зеленых". Они вступили в дискуссию с группой прохожих, которая быстро переросла в ссору, и один из прохожих ударил Флиса в лицо.
Кроме того, оба политика услышали многочисленные оскорбления в свой адрес от двух мужчин. После этого нападавшие скрылись на такси в направлении центра города.
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