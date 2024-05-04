Зеленский сообщил, что украинцы сбили еще один российский самолет Су-25

"Хорошо сделано. Благодарю всех наших солдат на фронте", - сказал Зеленский.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава украинской военной разведки Кирилл Буданов проинформировал Зеленского о "действиях конкретных подразделений в конкретных областях".

Су-25 используется, чтобы при помощи воздушных операций оказывать поддержку российским пехотинцам.

Россия осуществляет интенсивные атаки на нескольких участках восточного фронта, охватывающего большую часть Донецкой области. Теперь Москва обратила внимание на Часовой Яр, который потенциально может открыть дорогу для дальнейшего продвижения армии в восточных областях Украины.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!