В жилом доме на Югле вспыхнул пожар. Несколько человек эвакуировали

В 3:09 в VUGD поступил вызов на улицу Малиенас, где в девятиэтажном жилом доме чувствовалось задымление. На месте происшествия выяснилось, что в подъезде первого этажа горели вещи домашнего обихода на площади три квадратных метра.

Из одной квартиры с помощью автолестниц были спасены четыре человека, еще восемь человек эвакуировались самостоятельно. Два человека были переданы в Службу неотложной медицинской помощи.

Вечером в субботу пожар также вспыхнул в Латгальском предместье на улице Фирса Садовникова. Там вскоре после 21:00 в квартире на втором этаже семиэтажного дома загорелась еда, что вызвало задымление. Пожар удалось потушить до приезда VUGD, 30 человек успели покинуть здание.

За последние сутки, с 6:30 субботы до 6:30 воскресенья, в VUGD поступило 63 вызова - 28 по тушению пожаров, 23 по спасательным работам, а 12 вызовов оказались ложными.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!