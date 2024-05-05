Financial Times: Россия готовит акты саботажа и диверсии в Европе

Швеция расследует несколько железнодорожных происшествий, которые могут быть актами саботажа. Россия также пыталась уничтожить системы железнодорожной сигнализации Чехии. Тем временем в Эстонии задержаны лица, которые по поручению российских спецслужб в феврале повредили автомобили министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и главного редактора русской редакции портала Delfi.ee Андрея Шумакова. Министерство обороны Франции также предупредило о возможных диверсиях со стороны России на военных объектах.

"Очевидный вывод заключается в том, что российская активность действительно возросла. (..) Невозможно определить, отражает ли это то, что Россия стала вкладывать в это больше ресурсов, становятся ли они более небрежными и их ловят, или же западная контрразведка просто начала лучше их обнаруживать. (..) Что бы это ни было - происходит много чего", - сказал Кир Джайлз, старший научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House.

Представитель разведки заявил, что диверсионные усилия Москвы не следует рассматривать отдельно от других операций, заявив, что активизация отражает желание России оказать максимальное давление "на всем фронте". Чиновник заявил, что российский диктатор Владимир Путин сейчас чувствует себя "воодушевленным" и попытается оказать максимально сильное давление на Европу сразу на нескольких фронтах - используя дезинформацию, диверсии и хакерские атаки, пишет Financial Times.

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