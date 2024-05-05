Financial Times: Россия готовит акты саботажа и диверсии в Европе

Спецслужбы европейских государств предупредили правительства своих стран, что Россия готовит по всей Европе акты саботажа и диверсии, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники в спецслужбах трех европейских стран.
Россия уже начала активнее готовиться к операциям с взрывами, поджогами и ущербом инфраструктуре в Европе, как напрямую, так и с помощью посредников, и ее не заботят возможные жертвы среди мирного населения. Причина в том, что Россия взяла курс на постоянный конфликт с Западом, сообщили источники Financial Times.
"Мы считаем, что риск диверсий, контролируемых государством, значительно возрастает. Россия теперь, кажется, чувствует себя комфортно, проводя операции на европейской земле с высоким потенциалом вреда", - заявил ранее глава внутренней разведки Германии Томас Хальденванг.
Высокопоставленный представитель правительства одной из европейских стран заявил, что службы безопасности НАТО получают информацию о "четких и убедительных махинациях России", скоординированных и широко распространенных.
Хотя агенты Москвы уже давно проводят подобные операции и в последние годы совершают спорадические атаки в Европе, все больше свидетельств показывают более агрессивные и скоординированные усилия, пишет Financial Times.
В апреле в Баварии были задержаны двое немецко-российских граждан с двойным гражданством по подозрению в планировании поджогов и взрывов военных объектов с целью сорвать доставку помощи украинским вооруженным силам. В конце апреля в Великобритании двум мужчинам было предъявлено обвинение в поджоге склада с грузами помощи Украине. По версии прокуратуры, они работали на правительство России.
Швеция расследует несколько железнодорожных происшествий, которые могут быть актами саботажа. Россия также пыталась уничтожить системы железнодорожной сигнализации Чехии. Тем временем в Эстонии задержаны лица, которые по поручению российских спецслужб в феврале повредили автомобили министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и главного редактора русской редакции портала Delfi.ee Андрея Шумакова. Министерство обороны Франции также предупредило о возможных диверсиях со стороны России на военных объектах.
"Очевидный вывод заключается в том, что российская активность действительно возросла. (..) Невозможно определить, отражает ли это то, что Россия стала вкладывать в это больше ресурсов, становятся ли они более небрежными и их ловят, или же западная контрразведка просто начала лучше их обнаруживать. (..) Что бы это ни было - происходит много чего", - сказал Кир Джайлз, старший научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House.
Представитель разведки заявил, что диверсионные усилия Москвы не следует рассматривать отдельно от других операций, заявив, что активизация отражает желание России оказать максимальное давление "на всем фронте". Чиновник заявил, что российский диктатор Владимир Путин сейчас чувствует себя "воодушевленным" и попытается оказать максимально сильное давление на Европу сразу на нескольких фронтах - используя дезинформацию, диверсии и хакерские атаки, пишет Financial Times.
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