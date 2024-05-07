Сартс: Общая геополитическая ситуация сложная, но паника ничем не поможет

Сартс напомнил, что в начале года в Украине наблюдалась нехватка как боеприпасов, так и людей. После утверждения финансовой помощи США у первой проблемы по крайней мере пока что есть решение, однако вторую - нехватку людей - быстро не решить, соответственно, на фронте ожидается сложное лето, выступил с прогнозом эксперт.

Оценивая возможные угрозы масштабной атаки России на Харьков, Сартс признал, что расширение фронта - в интересах России, так как в данный момент у нее значительное большие человеческие ресурсы, чем у Украины.

В свою очередь говоря о безопасности стран Балтии, Сартс признал, что общая геополитическая ситуация сложная, но паника ничем не поможет. Вместо этого нужно быть готовыми к различным сценариям и иметь уверенность в том, что "если понадобится, дадим сдачи".

Сартсу лидер российского режима Владимир Путин все больше напоминает Иосифа Сталина, соответственно, ожидается, что и в самой России будут больший контроль, репрессии и более плохое будущее для жителей.

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