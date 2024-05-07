В Риге 82-летняя старушка поссорилась с гостем и убила его сковородой

Декабрьским вечером 2022 года 65-летний мужчина пришел в гости к 82-летней женщине в Торнякалнсе, прихватив с собой алкоголь.

Мирные посиделки испортил неожиданный конфликт. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возможно, разозлил хозяйку дома, и она подняла на гостя руку.

Была вызвана скорая помощь, медики сразу же заметили признаки насилия на голове мужчины и передали информацию Государственной полиции.

Пострадавший два дня спустя скончался от тяжелых травм, а 82-летнюю женщину задержала полиция.

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