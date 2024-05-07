Военная экономика и мобилизация привели к очень глубокому кризису рабочей силы в России

Российский нефтегазовый промышленный сектор столкнулся с нехваткой рабочей силы, которую вызвал переход экономики на "военные рельсы". Кроме того, проблемы создает демографический кризис, углубившийся в результате мобилизации. Теперь энергетическим компаниям приходится конкурировать за работников как с армией, так и с производителями вооружения, пишет Bloomberg.
По данным Kasatkin Consulting (ранее Deloitte), в 2024 году дефицит работников в нефтегазовых компаниях России достиг 40 тысяч человек. В первом квартале число вакансий в этой сфере увеличилось на 24%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Ищут как высококвалифицированных специалистов, так и обычных рабочих.
"В этой сфере открыты вакансии для электриков, водителей, механиков, сварщиков, машинистов, специалистов по продаже, инженеров и многих других", - пояснила представитель Kasatkin Consulting Анна Осипова.
По словам руководящего партнера компании Дмитрия Касаткина, на ситуацию влияет "конкуренция с зарплатами в вооруженных силах и военно-промышленном комплексе. Один единоразовый платеж людям, заключившим контракт с армией и отправившимся воевать в Украину, эквивалентен средней годовой зарплате, которую получает рабочий в местах добычи нефти и газа".
В январе и феврале номинальная зарплата в этой сфере составляла в среднем 125 тысяч рублей (примерно 1250 евро). Эта сумма не может конкурировать с той, что предлагает армия. Те, кто не хочет воевать в Украине, могут выгодно устроиться на производстве вооружения, которые работают в три смены после распоряжения диктатора Путина о наращивании темпов производства. Так, например, государственная корпорация "Ростех" в прошлом году подняла зарплаты в среднем на 17,2%.
Чтобы привлечь работников, отдельные компании в этой сфере выделяют бонус в случае, если сотрудник привлекает к работе друзей. Кроме того, в бонусный пакет входит горячий обед, оплаченной здравоохранение, корпоративный отдых, в свою очередь людям предпенсионного возраста полагаются бонусы за то, что люди "работают по возможности дольше". Однако все эти мероприятия не могут решить проблему нехватки персонала.
Кроме того, на ситуацию негативно влияет старая демографическая проблема, которую углубило решение Путина о мобилизации. На протяжении почти двух десятилетий в России наблюдается сокращение численности населения трудоспособного возраста. Одной из основных причин этого является снижение рождаемости в 1990-е годы, а также негативные последствия пандемии коронавируса. Однако вторжение в Украину, сопровождавшееся мобилизацией и оттоком россиян, еще более усугубило проблемы.
Еще одно последствие войны - снижение числа мигрантов в России. В прошлом году в Россию прибыло более 110 тысяч трудовых мигрантов, что составляет лишь четверть от показателей 2021 года. По данным Росстата, в марте 2024 года в стране требовалось дополнительно 1,86 миллиона работников.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!