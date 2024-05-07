Военная экономика и мобилизация привели к очень глубокому кризису рабочей силы в России

По данным Kasatkin Consulting (ранее Deloitte), в 2024 году дефицит работников в нефтегазовых компаниях России достиг 40 тысяч человек. В первом квартале число вакансий в этой сфере увеличилось на 24%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Ищут как высококвалифицированных специалистов, так и обычных рабочих.

"В этой сфере открыты вакансии для электриков, водителей, механиков, сварщиков, машинистов, специалистов по продаже, инженеров и многих других", - пояснила представитель Kasatkin Consulting Анна Осипова.

По словам руководящего партнера компании Дмитрия Касаткина, на ситуацию влияет "конкуренция с зарплатами в вооруженных силах и военно-промышленном комплексе. Один единоразовый платеж людям, заключившим контракт с армией и отправившимся воевать в Украину, эквивалентен средней годовой зарплате, которую получает рабочий в местах добычи нефти и газа".