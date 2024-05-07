Во время церемонии, которая началась в полдень по латвийскому времени, Путин принес присягу и официально вступил в должность.

Принося присягу, Путин пообещал "уважать и охранять права и свободы человека и гражданина".

Как пишет "Медуза", на церемонию приехали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и другие российские чиновники и главы регионов.

При этом дипломаты ряда "недружественных" стран, в том числе Великобритании и стран ЕС, отказались присутствовать на церемонии. Сообщалось, что на церемонию, возможно, приедет посол Франции Пьер Леви.

Путин правит в России с начала тысячелетия. В ходе прошедшей в марте имитации выборов он был "переизбран" на еще один шестилетний срок.

После "инаугурации" он выступил с речью к народу, которую завершил словами: "Мы единый, великий народ. Вместе мы преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе - победим!".

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