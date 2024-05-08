"Евровидение" уже наступило! Это одно из крупнейших событий года в шоу-бизнесе - ежегодно его смотрят 200 миллионов человек. Но даже в событиях такого масштаба не всегда все проходит гладко.

В этом году "Евровидение" пройдет в 68-й раз. Мы собрали самые громкие скандалы за всю историю международного песенного конкурса.

Страйкеры

На протяжении всех этих лет охранникам на сцене "Евровидения" нередко приходилось препятствовать появлению нежелательных лиц. Например, в 2010 году знаменитый футбольный страйкер из Испании Джимми Джамп (Jimmy Jump) оказался на сцене "Евровидения" во время выступления Испании. Ситуацию быстро исправили, и он был оштрафован на 1800 долларов.

Однако в 2018 году было замечено, как недоброжелатель отобрал микрофон у британской певицы во время ее выступления. Мужчина выкрикивал фразы о "британских СМИ, нацистах и ​​свободе", о чем сообщали несколько зарубежных новостных порталов и пользователи соцсетей.

Фото: AP/Scanpix

Комментируя инцидент, корреспондент TVNET Янис Огле сообщил, что у автора инцидента была фанатская аккредитация, поэтому ему разрешили находиться в секторе возле сцены. Огле также рассказал, что между сектором и той стороной сцены, где нет охраны, есть промежуток без охраны.

Британской представительнице предложили выступить еще раз, но она отказалась.

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