Что посмотреть и куда сходить в Ночь музеев в Риге в этом году?

Макет выставки "Поэзия тела" в музее Романа Суты и Александры Бельцовой Фото: Baiba Tarziera

Выставка "Лес скульптур" во второй раз примет участие в Ночи музеев в Музейном хранилище (улица Пулка, 8), где с 15:00 до 22:00 (вход до 21:30) запланирована обширная программа мероприятий как для взрослых, так и для детей.

Выставка "Лес скульптур" Фото: Aleksandra Zēberga

В Музее истории Риги и мореходства (ул. Паласта, 4) посетителей всех поколений приглашают насладиться ночной атмосферой в историко-музыкальной программе RIGAMUZeju nakts с 19:00 до полуночи (вход до 23:30). Для осмотра будут открыты выставочные залы, пройдут творческие и просветительские мероприятия, в Колонном зале прозвучит концертная программа, клуб исторических исследований и реконструкции пригласит на занятия в саду Рижского кафедрального собора.

Эпизод из акции, организованной клубом исторических исследований и реконструкции Rodenpoys Фото: Ropažu novada pašvaldība

У каждого будет возможность принять участие в фотокампании в социальных сетях и, используя хэштег #RIGAMUZejunakts, попытать удачу в розыгрыше призов музея.

Фото: Publicitātes foto

Это будет последняя Ночь музеев для экспозиций Латвийского национального исторического музея в выставочном зале на бульваре Бривибас, 32, - в конце мая временное помещение закроется и музей вернется в свой исторический дом в Рижский дворец. Поэтому в этом году посетителям Ночи музеев будут доступны все помещения музея, а сотрудники музея предложат комплексно взглянуть на еще видимые свидетельства и темы истории Латвии.

Вечером 18 мая с 19:00 до полуночи на всех четырех этажах музея будет открыта экспозиция, посвященная истории Латвии, а также пять выставок.

Фото: Publicitātes foto

Под девизом вечера "Под флагом безопасности" Военный музей в Рижской Пороховой башне примет посетителей с 19:00 до 01:00 ночи.

Ночь музеев в Латвийском военном музее в 2016 году Фото: Ieva Čīka/LETA

Информацию о мероприятиях в других музеях можно найти в их социальных сетях и на сайтах.

В свою очередь, муниципалитеты, частные музеи и неправительственные организации предлагают интересные мероприятия в 136 местах регионов. Жители и гости Видземе вечером и ночью 18 мая смогут посетить 38 культурных объектов, в Курземе в Ночь музеев свои двери откроют 36 мест, в Латгале - 37, а в Земгале - 25.

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