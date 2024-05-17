Что посмотреть и куда сходить в Ночь музеев в Риге в этом году?

В ночь с субботы, 18 мая, на воскресенье, 19 мая, в Латвии в 20-й раз пройдет международная акция "Ночь музеев". В ней примут участие более 217 латвийских музеев и других организаций, формирующих общественную жизнь. Как обычно, в Ночь музеев мероприятия доступны бесплатно - вот некоторые из них!
Ниже приведена лишь малая часть участников Ночи музеев. С полной программой и более подробной информацией о каждом мероприятии можно ознакомиться тут.
Структурные подразделения Латвийского национального художественного музея (LNMM) - Художественный музей Rīgas Birža, Музей декоративного искусства и дизайна, Музей Романа Суты и Александры Бельцовой, а также выставка "Лес скульптур" в Хранилище музея - в субботу вечером приглашают на различные увлекательные мероприятия семьи с детьми, молодежь и взрослых.
Художественный музей Rīgas Birža (Домская площадь, 6) с 19:00 до 01:00 (вход до 00:30) предлагает присоединиться к тихой дискотеке и познакомиться с танцевальной музыкой разных культур.
Музей декоративного искусства и дизайна (улица Скарню, 10) с 19:00 до 00:00 (вход до 23:30) предложит открыть для себя уникальную коллекцию азербайджанских ковров и изучить цветные фотографии латвийского мастера Юлии Страуме на выставке "Генетический код памяти. Ковры Азербайджана".
В Музее Романа Суты и Александры Бельцовой (улица Элизабетес, 57а-26) гости попадут в атмосферу 1920-1930-х годов, осматривая бывшую квартиру художников - мебель, предметы интерьера и быта того времени, которые дополняют модернистскую картину эпохи, характеризующуюся выставленными произведениями искусства.
Выставка "Лес скульптур" во второй раз примет участие в Ночи музеев в Музейном хранилище (улица Пулка, 8), где с 15:00 до 22:00 (вход до 21:30) запланирована обширная программа мероприятий как для взрослых, так и для детей.
В Музее истории Риги и мореходства (ул. Паласта, 4) посетителей всех поколений приглашают насладиться ночной атмосферой в историко-музыкальной программе RIGAMUZeju nakts с 19:00 до полуночи (вход до 23:30). Для осмотра будут открыты выставочные залы, пройдут творческие и просветительские мероприятия, в Колонном зале прозвучит концертная программа, клуб исторических исследований и реконструкции пригласит на занятия в саду Рижского кафедрального собора.
У каждого будет возможность принять участие в фотокампании в социальных сетях и, используя хэштег #RIGAMUZejunakts, попытать удачу в розыгрыше призов музея.
Это будет последняя Ночь музеев для экспозиций Латвийского национального исторического музея в выставочном зале на бульваре Бривибас, 32, - в конце мая временное помещение закроется и музей вернется в свой исторический дом в Рижский дворец. Поэтому в этом году посетителям Ночи музеев будут доступны все помещения музея, а сотрудники музея предложат комплексно взглянуть на еще видимые свидетельства и темы истории Латвии.
Вечером 18 мая с 19:00 до полуночи на всех четырех этажах музея будет открыта экспозиция, посвященная истории Латвии, а также пять выставок.
Под девизом вечера "Под флагом безопасности" Военный музей в Рижской Пороховой башне примет посетителей с 19:00 до 01:00 ночи.
Информацию о мероприятиях в других музеях можно найти в их социальных сетях и на сайтах.
В свою очередь, муниципалитеты, частные музеи и неправительственные организации предлагают интересные мероприятия в 136 местах регионов. Жители и гости Видземе вечером и ночью 18 мая смогут посетить 38 культурных объектов, в Курземе в Ночь музеев свои двери откроют 36 мест, в Латгале - 37, а в Земгале - 25.
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