В оплаченной государством детской стоматологии введены два важных новшества

Услугу в случае необходимости могут получить дети в возрасте до 18 лет в стоматологических учреждениях, заключивших договор с NVD об оказании услуг детской стоматологии.

Как пояснила руководитель отдела амбулаторных услуг NVD Байба Берзиня, силанты - это специальный жидкий материал, который наносят на жевательную поверхность зубов. Они заполняют углубления в поверхности зубов, которые нельзя вычистить зубной щеткой, в результате чего они превращаются в резервуар для вызывающих кариес бактерий. Если покрыть эти места силантами, снижается риск развития кариеса, так как силанты создают барьер между зубом и неблагоприятной средой.

Решение о покрытии зуба силантами или фтор-лаком принимает лечащий врач после оценки стоматологического здоровья юного пациента и медицинских показаний.

Согласно рекомендациям Латвийской ассоциации зубных врачей, силантами покрываются здоровые, полностью прорезавшиеся зубы, и это оценивается стоматологом индивидуально для каждого ребенка. Такая практика применяется и в других странах Европы.

"Использование метода нанесения силантов в детской профилактической стоматологии не является чем-то новым в Европе. Скандинавские страны доказали эффективность этого метода в долгосрочной перспективе и наблюдали впечатляющее снижение кариеса. В Латвии их применение при государственной поддержке позволит охватить этим методом большее количество детей. Однако для этого необходимо сознательное участие родителей, которые будут внимательно следить за гигиеной полости рта своего ребенка и посещать специалиста", - рассказал главный специалист в стоматологии сферы здравоохранения Андис Паэглитис.

В целом оплаченные государством услуги стоматологии доступны детям в 268 медучреждениях по всей территории Латвии.

Покрытие зубов силантами и покрытие поверхности зубов фтор-лаком оплачивается детям с 1 января этого года, на эти цели выделено более 720 000 евро. Общее государственное финансирование детской стоматологической профилактики и стоматологических услуг в этом году запланировано в размере более 34 миллионов евро.

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