"Он капитан ледокола". Мама Дона рассказала новые подробности о певце

В воскресенье, 12 мая, музыкант Донc вернулся из Мальмё, где занял 16-е место на конкурсе "Евровидение", доказав, что большие мечты можно осуществить упорным трудом и упорством. Особенно его ждала семья, сочувствовавшая каждому трогательному мгновению.
Мать Дона, Эрика, говорит, что давно подозревала, что ее сын пройдет в финал.
"Работоспособность у Артура потрясающая. Я сказала сыну, что он капитан ледокола. То, что он сделал на "Евровидении", - лучший подарок ко Дню матери. Благодаря ему маленькая Латвия засияла. Я счастлива и горжусь тем, что мой сын сделал, наблюдая за его выступлением, я плакала от волнения", - сказала Эрика.
Мама признается, что Артур всегда был другим и смотрел на многие вещи иначе, чем большинство его сверстников и окружающих. "Когда ему было всего два года, он играл один в детском саду, напевал мелодии. И в такие моменты обычно переполох, вызванный другими детьми, на мгновение прекращался, потому что все начинали слушать, как поет Артур. Воспитательница сказала - кажется, ангел поет. Артур сам обычно в такие моменты стеснялся", - говорит мать певца.
О Доне рассказала и его старшая сестра Кристина. Вспоминая момент, когда он позволил слезы перед зрителями, Кристина говорит: "Сильные люди тоже плачут. Слезы показывают не слабость человека, а то, что у него есть сердце. У нашего папы тоже слеза текла по щекам, когда он до исполнял душевную песню. Папы уже нет с нами, но я думаю, что он тоже смотрел выступление своего сына на "Евровидении" с края облака". Кристина верила в Артура с самого детства.
Напомним, в этом году "Евровидение" выиграла Швейцария, Хорватия заняла второе место с 547 баллами (210 от жюри, но 337 от зрителей), а Украина заняла третье место с 453 баллами (146 от жюри, но 307 от зрителей).
Латвия заняла в финале 16 место с 64 баллами (36 баллов жюри присудило, 28 баллов зрители),
но наши соседи Литва и Эстония заняли в финале 14-е и 20-е места соответственно, получив 90 и 37 очков.
В финале за победу боролись 25 стран, включая все страны Балтии.
Все прямые трансляции конкурса с Мальмё Арены вели голливудская актриса Малина Акерман и ветеран "Евровидения" Петра Меде. Прямую трансляцию финала "Евровидения" в Латвии комментировали Томс Гревиньш и Лаурис Рейникс.
Галерея: Финал 68-го международного конкурса песни "Евровидение"
В этом году за звание победителя боролись 25 стран - Швеция, Украина, Германия, Люксембург, Израиль, Литва, Испания, Эстония, Ирландия, Латвия, Греция, Великобритания, Норвегия, Италия, Сербия, Финляндия, Португалия, Армения, Кипр. , Швейцария, Словения, Хорватия, Грузия, Франция и Австрия.
Видео: Дон комментирует выход в финал Евровидения
Донс продолжает работу над новым альбомом, а также анонсировал концерт на стадионе, который состоится 17 августа 2024 года.
Больше читайте в новом номере Privātā Dzīve.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!