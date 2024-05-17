"Он капитан ледокола". Мама Дона рассказала новые подробности о певце

Мать Дона, Эрика, говорит, что давно подозревала, что ее сын пройдет в финал.

"Работоспособность у Артура потрясающая. Я сказала сыну, что он капитан ледокола. То, что он сделал на "Евровидении", - лучший подарок ко Дню матери. Благодаря ему маленькая Латвия засияла. Я счастлива и горжусь тем, что мой сын сделал, наблюдая за его выступлением, я плакала от волнения", - сказала Эрика.

Мама признается, что Артур всегда был другим и смотрел на многие вещи иначе, чем большинство его сверстников и окружающих. "Когда ему было всего два года, он играл один в детском саду, напевал мелодии. И в такие моменты обычно переполох, вызванный другими детьми, на мгновение прекращался, потому что все начинали слушать, как поет Артур. Воспитательница сказала - кажется, ангел поет. Артур сам обычно в такие моменты стеснялся", - говорит мать певца.