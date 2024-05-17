Начат сбор подписей за отказ Латвии от участия в "Евровидении"

Автор инициативы - Кристап Богданович. Он призывает прекратить участие Латвии в "Евровидении", так как сомнительно, что "Евровидение" вносит существенный вклад в имидж и репутацию Латвии.

По его мнению, люди, участвующие в песенном конкурсе, склонны вести себя "непристойно, и это то, что они афишируют как норму". Автор инициативы отмечает, что есть европейские страны, которые не участвуют в "Евровидении" по разным причинам, в том числе финансовым.

"Латвии было бы лучше инвестировать свое и без того проблемное государственное финансирование туда, где оно приносит нам очевидную пользу. Поэтому я призываю прекратить участие Латвии в "Евровидении", отказаться от организации Supernova и перенаправить финансирование на спорт", - говорится в инициативе.

Богданович считает ненормальным, что Латвийская федерация биатлона (ЛФБ) должна собирать пожертвования, чтобы участвовать в чемпионате мира, который, по мнению автора инициативы, "определенно важнее "Евровидения".

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