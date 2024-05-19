Дарья Чеботарёва о блокировке популярного видео на песню Цоя

Дарья Чеботарёва признается, что она вообще Виктора Цоя раньше не слушала:

"Когда мой директор ко мне пришел и предложил мне спеть кавер на песню "Апрель", я прослушала, подумала, что это, наверное, о природе, а потом только начала осознавать истинный смысл.

Для меня Виктор Цой поет очень философски. У него очень философский текст. Он поет про мир во всем мире. Он призывает к какому-то действию людей, чтобы они менялись, чтобы они чувствовали себя в своей тарелке".

Даша призналась, что на их основном канале несколько каверов на Виктора Цоя были заблокированы, потому что у них не было лицензии. К примеру, это произошло с версией на песню "Легенда".

После они связались с группой "Кино" и уладили вопрос с авторскими правами. Теперь на втором канале The Rigans Production доступна эта и другие песни.

"Мы получили лицензию, и теперь, чтобы, не дай бог, не случилось такой же ситуации, которая произошла тогда, мы решили, что несколько клипов мы будем хранить на основном канале и некоторые клипы просто будем публиковать на втором", - объяснила исполнительница.

Дарья подчеркнула, что на все песни, которые доступны на их каналах, теперь у них есть разрешения и лицензии. Они связывались со всеми правообладателями.

Интервью с Дарьей Чеботарёвой целиком смотрите в передаче RUS TVNET "В чём фишка?".

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!