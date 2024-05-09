"У Дона слезливая баллада лучше, чем другие": музыкальный эксперт о Латвии на "Евровидении"

И я, конечно, буду болеть за него и за украинских участниц. Я очень давно слежу за Alyona Alyona, она прекрасная. И, естественно, я буду болеть за мужика из Хорватии, у которого дико заводной припев. Вы просто послушайте смесь Rammstein и Måneskin", - поделился впечатлениями Овчинников.

По его мнению, критика "Евровидения" несправедлива - на конкурсе страны все еще представляют себя с уникальной стороны.

"Я считаю, что в целом, если ты следишь за поп-музыкой и за каким-то поп-мейнстримом и живешь в Европе, то следить за "Евровидением" нужно, потому что это в том числе смотр локальных сцен. Шведские композиторы, конечно, завоевали мировую поп-музыку, но большую роль играет национальный компонент", - считает журналист.

Напомним, что второй полуфинал "Евровидения-2024" пройдет сегодня, 9 мая. В нем определятся последние 10 финалистов, соперниками Латвии станут: Мальта, Албания, Греция, Швейцария, Чехия, Австрия, Дания, Армения, Сан-Марино, Грузия, Бельгия, Эстония, Израиль, Норвегия и Нидерланды.

А полностью эфир "Кто вам платит?" с Николаем Овчинниковым вы сможете посмотреть в понедельник на портале RUS TVNET!

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