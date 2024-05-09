"У Дона слезливая баллада лучше, чем другие": музыкальный эксперт о Латвии на "Евровидении"

Музыкальный журналист Николай Овчинников в эфире программы RUS TVNET "Кто вам платит?" поделился своим взглядом на шансы представляющего Латвию Дона пройти в финал "Евровидения-2024".
Овчинников, который долгое время был редактором раздела "Музыка" на портале "Афиша.Daily", считает, что у представителя Латвии Дона хорошие шансы попасть в финал "Евровидения".
"Я думаю, что он пройдет. Мне очень понравилась песня Sudden Lights (участники "Евровидения-2023" от Латвии, не прошли в финал. - Прим. ред.), но я фанат инди-рока. И понятное дело, что мне такая музыка понравилась. Но это абсолютно не музыка для "Евровидения" была.
Песня Hollow - это the Eurovision Song в этом смысле. Трагичная баллада, красиво сделанная, с запоминающимся припевом. Супер", - сказал он.
Видео: Донс - Hollow в финале национального отбора
При этом фаворитом на победу журналист Дона не считает.
"Что касается первого места, то на него претендуют исполнители из Швейцарии и Хорватии, и, скорее всего, они его и займут", - предположил Овчинников.
Но болеть он собирается все-таки за Дона. Однако кроме латвийского музыканта у журналиста есть и другие фавориты.
"На "Евровидении" примерно пятая часть всегда - это слезы и баллады.
Просто у Дона слезливая баллада лучше, чем другие слезливые баллады.
И я, конечно, буду болеть за него и за украинских участниц. Я очень давно слежу за Alyona Alyona, она прекрасная. И, естественно, я буду болеть за мужика из Хорватии, у которого дико заводной припев. Вы просто послушайте смесь Rammstein и Måneskin", - поделился впечатлениями Овчинников.
По его мнению, критика "Евровидения" несправедлива - на конкурсе страны все еще представляют себя с уникальной стороны.
"Я считаю, что в целом, если ты следишь за поп-музыкой и за каким-то поп-мейнстримом и живешь в Европе, то следить за "Евровидением" нужно, потому что это в том числе смотр локальных сцен. Шведские композиторы, конечно, завоевали мировую поп-музыку, но большую роль играет национальный компонент", - считает журналист.
Напомним, что второй полуфинал "Евровидения-2024" пройдет сегодня, 9 мая. В нем определятся последние 10 финалистов, соперниками Латвии станут: Мальта, Албания, Греция, Швейцария, Чехия, Австрия, Дания, Армения, Сан-Марино, Грузия, Бельгия, Эстония, Израиль, Норвегия и Нидерланды.
А полностью эфир "Кто вам платит?" с Николаем Овчинниковым вы сможете посмотреть в понедельник на портале RUS TVNET!