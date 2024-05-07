Видео Юлия Навальная прокомментировала “инаугурацию” Путина

Сегодня, 7 мая, в Москве после так называемых президентских выборов состоялась очередная "инаугурация" Путина на пятый срок. 71-летний хозяин Кремля правит Россией с начала тысячелетия. Он был "переизбран" на еще один шестилетний срок на инсценированных выборах в марте.

В опубликованном видео Юлия Навальная подчеркнула, что обещания Путина не просто пустые, а откровенная ложь. В видео включены отрывки из выступления Путина в начале его четвертого президентского срока в 2018 году. В нем Путин заявил, что его целью являются мир и процветание России в будущем. При этом в видео включены контрастные кадры войны России в Украине.

Видео: Обращение Юлии Навальной