Видео Юлия Навальная прокомментировала “инаугурацию” Путина

Юлия Навальная, вдова умершего в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального в день "инаугурации" обвинила российского диктатора Владимира Путина во лжи и нарушении обещаний.
Сегодня, 7 мая, в Москве после так называемых президентских выборов состоялась очередная "инаугурация" Путина на пятый срок. 71-летний хозяин Кремля правит Россией с начала тысячелетия. Он был "переизбран" на еще один шестилетний срок на инсценированных выборах в марте.
В опубликованном видео Юлия Навальная подчеркнула, что обещания Путина не просто пустые, а откровенная ложь. В видео включены отрывки из выступления Путина в начале его четвертого президентского срока в 2018 году. В нем Путин заявил, что его целью являются мир и процветание России в будущем. При этом в видео включены контрастные кадры войны России в Украине.
Видео: Обращение Юлии Навальной
Навальная также раскритиковала Путина за повышение пенсионного возраста, преследование диссидентов и изоляцию России на международной арене. "Тогда, в 2018-м году, власть сделала так, что миллионы россиян просто не доживают до пенсии", - сказала она. Гарантии безопасности россиян, по мнению Навальной, также были нарушены, имея в виду теракт в "Крокус Сити Холле" в марте, в результате которого погибли более 140 человек.
"Лично для меня шесть лет Путина - это годы, когда моего мужа Алексея Навального, честного и храброго человека, настоящего патриота, преследовали, травили химическим оружием, судили, три года пытали в тюрьме, а потом убили. И это тоже сделал Путин", - сказала Юлия Навальная.
В конце обращения она также заявила, что стоит добиться того, чтобы Путину "не верил никто в мире". "Это сложно, но мы должны стараться, а это значит настойчиво и упрямо работать. Сейчас нашей страной управляет лжец, вор и убийца. Но это обязательно закончится. Не сдавайтесь! Правда обязательно победит", - заключила она.
Навальный, считавшийся самым главным оппонентом Путина в России, умер 16 февраля в тюрьме. Власти утверждают, что он скончался от естественных причин. Семья и соратники политика утверждают, что его убили.
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