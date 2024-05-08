Видео В Зиепниеккалнсе автовладельцев наказывают преступными методами

В районе улицы Озолциема в Зиепниеккалнсе есть участок газона, через который проходит небольшая тропинка, ведущая в лес. Некоторые жители этого района уже несколько дней паркуют там свои автомобили, но вечером в четверг, 2 мая, у нескольких машин были проколоты шины.

"Они ставят здесь свои машины уже много лет, и, возможно, им больше некуда их поставить", - говорит местный житель.

Во время строительства дороги жители многоэтажек лишаются возможности парковать свои автомобили на обочине дороги. И не все имеют право на пропуск во двор.

Государственная полиция сообщила, что 2 мая поступила информация о трех поврежденных автомобилях с проколотыми шинами. Информация об автомобилях Audi, Volvo и Renault зарегистрирована в полиции.

Оказывается, это уже не первый случай, когда хулиган пытается запугать местных жителей. Соседи рассказывают, что раньше, когда еще можно было парковать машины на обочине улицы, некто откручивал колесные болты.

Часть земли, на которой стоят машины, принадлежит муниципалитету, а часть - юридическому лицу. Жители уже не знают, как бороться с шинным хулиганом, и, пожалуй, единственное логичное решение - не парковать машины в зеленой зоне, а искать более отдаленные и легальные парковочные места.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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