Руслан Белый выступит в Юрмале в новом амплуа

В конце августа стендап-комик Руслан Белый предстанет перед латвийскими зрителями в новом амплуа - новая программа артиста под названием "Свой Голос" станет поводом не только для смеха, но и для глубоких размышлений.

В ней Руслан Белый сосредотачивается на остросоциальных темах, представляя их через призму своего уникального юмора.

Cтендап-концерт Руслана Белого "Свой Голос" наполнен искренностью: за просьбой воплощать свои мечты кроются глубокие рассуждения о традициях и ограничениях, о силе и слабости, о теме отцов и детей. Это выступление в том числе поднимет тему неравенства полов и гендерных стереотипов - о месте женщины в современном мире, равноправии и разрешении мужчинам плакать.

Главный посыл артиста заключается в том, что важно слушать свой голос, а не чужое мнение, о чем в неизменно шутливой форме он поведает посетителям концерта 23 августа в Юрмале.

Билеты можно приобрести на сайте Bilesuserviss.lv.

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