Спецслужба будет активнее защищать критическую инфраструктуру Латвии

VDD также проинформировала высших должностных лиц о рисках осуществления Россией провокационных действий против Латвии, включая саботаж и диверсии.

С прошлого года VDD уже выявила ряд вредительских действий против различных объектов на территории Латвии, организованных российскими спецслужбами, например, нападение на Музей оккупации и осквернение памятного камня латышским легионерам в Джукстской волости.

В настоящее время VDD оказывает поддержку Государственной полиции в расследовании еще нескольких случаев вредительской деятельности, проверяя их возможную связь с российскими спецслужбами.

VDD разработала рекомендации для владельцев объектов критической инфраструктуры, в которых указывает на необходимость уделять повышенное внимание подозрительной деятельности вблизи этих объектов и информировать о ней службу.

К подозрительным действиям вблизи объектов критической инфраструктуры относятся, например, несогласованная съемка, фотографирование или наблюдение за объектом, запуск беспилотного летательного аппарата, длительное нахождение вблизи объекта или многократное перемещение вокруг него, а также остановка у объекта на автомобиле, оборудованном видеорегистратором.

На объектах критической инфраструктуры усилена охрана, чаще проводится обследование территории, проведен повторный инструктаж для персонала о потенциальных рисках и признаках подозрительной активности.

VDD проинформировала Госполицию и полицию самоуправлений о возможных угрозах для объектов критической инфраструктуры, призвав уделять повышенное внимание их безопасности.

Учитывая характер выявленных в Латвии инцидентов, VDD также приняла меры по усилению контроля за важными для Латвии мемориальными местами и призвала муниципальную полицию усилить наблюдение за ними.

VDD также призывает граждан быть бдительными и немедленно сообщать о подозрительной активности на объектах критической инфраструктуры и в мемориальных местах.

Обратиться в VDD можно по круглосуточному телефону 67 208 964 или по электронной почте info@vdd.gov.lv.

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