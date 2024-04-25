"Россия готова к организации диверсий в Германии"

Теперь же, после 7 октября (2023 года, атаки ХАМАС на Израиль. - Ред.), мы видим, что антисемитизм исходит и от совершенно других групп. И я имею в виду как исламистские, так даже и светские группы, которые проводят антиизраильскую политику. И в совокупности этот правоэкстремистский антисемитизм, исламистский антисемитизм и светский антисемитизм создают сценарий угрозы, который внушает опасения - и это в такой стране, как Германия, где защита евреев имеет наивысший приоритет.

Мы всегда говорили, что подобные события никогда не должны повториться в Германии. Но как говорит публицист Мишель Фридман, "никогда - это сейчас ", и это внушающее ужас наблюдение. Органы безопасности делают все возможное для защиты интересов евреев, для защиты интересов еврейских граждан здесь, в Германии.

- Но что конкретно это значит - "делать все возможное для защиты"?

- Это значит, например, что полиция усилила патрулирование широкого круга еврейских учреждений, обеспечивается специальная личная охрана видных деятелей. Каждая синагога должна находится под охраной полиции. Ведомство по охране конституции, с другой стороны, пытается расследовать угрозы, которые могут исходить от международных групп или экстремистов и направленные против интересов еврейских граждан или всего еврейского народа. И да, здесь мы тоже достигли успехов. В прошлом всегда проходили аресты, которые можно было отнести к результатам работы ведомства по охране конституции.

- Вы уже затронули тему правого экстремизма. И одна из тем, которая широко обсуждается здесь, в ФРГ - это партия "Альтернатива для Германии", которую ваше ведомство обозначило как партию, которую подозревают в правом экстремизме. Является ли, на ваш взгляд, АдГ угрозой для демократии?

- В любом случае, мы заметили сильные течения внутри самой АдГ, которые распространяют ненависть и подстрекательство против меньшинств - против мусульман, против мигрантов, против людей с другой сексуальной ориентацией... Мы видим, что принципы демократии в некоторых случаях ставятся под сомнение. Мы видим сильные связи политиков АдГ с другими правоэкстремистскими деятелями, и это заставило нас отнести партию к категории подозреваемой в правом экстремизме. В настоящее время это рассматривается в суде. Мы ждем решения Высшего административного суда в Мюнстере, которое позволит взглянуть на происходящее в другом свете.

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