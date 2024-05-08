9 мая на стене Нарвского замка вновь появится плакат "Путин – военный преступник"

"Наше послание простое: в Нарве проходит граница между свободной Европой и террористической Россией, где с одной стороны мы видим правовое государство, демократию и свободу слова, а с другой стороны - цензуру, уничтожение человечества и насилие. Да здравствует Украина! Да здравствует Эстония! Да здравствует свободная Европа!" - сказала министр культуры Хейди Пурга.