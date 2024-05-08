9 мая на стене Нарвского замка вновь появится плакат "Путин – военный преступник"

В четверг, 9 мая, в честь Дня Европы на стенах Нарвского замка будут вывешены флаги Эстонии, Евросоюза и Украины. Кроме того, там же появятся плакаты с надписями "Европа начинается с нас" и "Путин - военный преступник", напоминающие восточному соседу о разрушительных действиях российского террористического режима в Украине, пишет Rus.Postimees.
Вывешивание флагов и установку плакатов поддерживают эстонское представительство Европейской комиссии и добровольцы Кайтселийта.
"Наше послание простое: в Нарве проходит граница между свободной Европой и террористической Россией, где с одной стороны мы видим правовое государство, демократию и свободу слова, а с другой стороны - цензуру, уничтожение человечества и насилие. Да здравствует Украина! Да здравствует Эстония! Да здравствует свободная Европа!" - сказала министр культуры Хейди Пурга.
Флаги и плакат "Европа начинается с нас" будут висеть на стенах Нарвского замка до Иванова дня (20 июня). Плакат "Путин - военный преступник" можно будет наблюдать там только 9 мая.
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