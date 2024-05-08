Началась продажа билетов на фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024

Кроме любимых латвийских и зарубежных исполнителей, таких как

Янис Стебелис, Нормунд Рутулис, Маркус Рива, Интарс Бусулис, Нино Катамадзе, Sunstroke Project, Alekseev и многие другие, фестиваль также обещает представить новые и удивительные таланты.

Laima Rendezvous Jūrmala Фото: Пресс-фото

Продюсер фестиваля Элита Милграве подчеркивает: "Фестиваль 2024 года объединит как полюбившихся нам исполнителей, так и новых, ранее не слышанных. Вскоре мы объявим хэдлайнеров концертов, которые порадуют самых преданных поклонников их музыки! Сейчас программа концерта дополняется несколькими хорошо известными именами, и, как обычно, Лайма также представит несколько ранее не слышанных, но невероятно талантливых молодых исполнителей".

Музыканты самых разных жанров выступят в сопровождении фестивального оркестра, создавая незабываемые музыкальные комбинации. Организаторы также сообщают, что фестиваль 2024 года продолжит поддерживать украинских музыкантов и исполнителей, посвятив пятничное мероприятие стране, страдающей от войны. На этом концерте украинским артистам вновь будет предоставлена возможность выступить на большой сцене, гарантируя, что их талант будет оценен, а голоса услышаны.

О фестивале С 2015 года международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala проходит в концертном зале "Дзинтари", став одним из самых престижных музыкальных мероприятий Латвии. Каждый год фестиваль собирает известных и талантливых исполнителей самых разных жанров, обеспечивая уникальное музыкальное событие.

Галерея: Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!