Дневник фестиваля ⟩ Как Лайма Вайкуле оживила Юрмалу

С 26 по 30 июля Юрмала ожила, ведь в эти дни проходил фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, который триумфально вернулся спустя годы пандемии и различные трудности.
Пандемия коронавируса и война в Украине колоссально повлияли на сферу культуры. Во-первых, многочисленные отмены и переносы концертов заставили людей отвыкнуть от привычного способа проводить вечера. Во-вторых, война в Украине разделила артистов даже не на два лагеря, а на три. Первые - это те, кто громко заявил о своей поддержке Украины, вторые - так называемые "ура-патриоты", поддерживающие кровавый режим в РФ и Владимира Путина, и третьи - решившие молчать.
Но вот жизнь постепенно вернулась в привычное русло. Вернулись публичные мероприятия и концерты. Латвийская певица Лайма Вайкуле решила в этом году не просто провести свой фестиваль, а посвятить его Украине. Она пригласила украинских артистов и своих друзей выступить в Юрмале. Был также организован сбор средств через Ziedot.lv для украинских детей, пострадавших от войны.
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala стартовал 26 июля с незабываемого сольного представления украинского балета Freedom под названием "Шкаф". Зрители остались в восторге от зрелищного и захватывающего спектакля, выразив это бурными аплодисментами стоя, которые не утихали долгое время после его окончания.
Второй день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala прошел 28 июля (организаторы ранее сообщали, что им будет необходим один день для технических перестановок). Этот вечер стал путешествием в мир музыки, искусства и поддержки!
Билеты в концертный зал "Дзинтари" были полностью распроданы. Почетными гостями мероприятия стали легендарная певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин, которые не только поддерживают Лайму Вайкуле, но и разделяют ее взгляды и позицию относительно войны в Украине. Их появление в зрительном зале вызвало настоящий фурор. Аплодисменты публики долго не смолкали! Знаменитости посещали фестиваль все оставшиеся дни, правда, 30 июля Примадонна была в зрительном зале одна.
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В беседе с RUS TVNET муза фестиваля Лайма Вайкуле рассказала о подготовке к нему, которая длилась несколько месяцев, и, конечно, об Алле Пугачевой и Максиме Галкине:
Третий день музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala предоставил зрителям возможность насладиться бенефисом самой Лаймы Вайкуле.
На сцену поднялись приглашенные друзья артистки, среди которых были участница "Евровидения" этого года BLANKA из Польши, Янис Стибелис, Маркус Рива, SunStroke Project из Молдовы, Patrisha, Элина Нечаева из Эстонии и Деница Караславова из Болгарии. Выступления Лаймы по традиции сопровождал украинский Freedom Ballet, который добавил элегантности и изящества концерту.
Однако вишенкой на торте стало выступление Максима Галкина, который взял микрофон, сидя в зале, и вместе с Лаймой исполнил "Листья желтые" Раймонда Паулса на латышском языке. Зал был в полном восторге от этого неожиданного дуэта. Максим продемонстрировал умение владеть латышским языком, восхитив публику своим исполнением и смелостью:
Так Лайма Вайкуле сдержала свое обещание - на фестивале были сюрпризы и невероятные номера. Каждый день все выходящие на сцену артисты старались удивить и поразить публику.
Завершающим днем этого музыкального марафона стало 30 июля. Со слов организаторов, Laima Rendezvous Jūrmala 2023 - это не просто успех. Фестиваль стал настоящим триумфом искусства, подтвердив свою репутацию одного из самых заметных культурных событий Латвии. Зал был заполнен до отказа!
Люди со всей Латвии и из зарубежья собрались, чтобы насладиться выступлениями артистов из разных уголков мира на одной сцене. Среди гостей мероприятия также были приглашенные Лаймой Вайкуле украинские военные, которые сейчас проходят реабилитацию в центре "Вайвари". Муза фестиваля подарила каждому из них собственноручно подписанную открытку с пожеланием.
Среди выступавших на сцене были звезды мирового уровня, включая победителя "Евровидения" 2017 года из Португалии Сальвадора Собрала, музу фестиваля Лайму Вайкуле, чарующую Веру Брежневу, авторитетного Андрея Макаревича, неподражаемую Нино Катамадзе, оперную диву Инессу Галанте и многих других.
Украинская исполнительница Вера Брежнева, выйдя на сцену, не только исполнила свои хиты, но и трогательно обратилась к латвийским зрителям:
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala в этом году был посвящен поддержке Украины. На портале ziedot.lv был открыт благотворительный номер, и за 4 дня фестиваля собрано 3629 евро. Номер остается открытым, и все еще есть возможность направить свою поддержку детям, пострадавшим от войны. Собранные средства помогут привезти в Латвию 20 детей из Украины на отдых в лагерь.
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