Дневник фестиваля ⟩ Как Лайма Вайкуле оживила Юрмалу

Максим Галкин и Лайма Вайкуле поют песню "Листья желтые" Фото: Йенс Хоффман

Так Лайма Вайкуле сдержала свое обещание - на фестивале были сюрпризы и невероятные номера. Каждый день все выходящие на сцену артисты старались удивить и поразить публику.

Лайма Вайкуле Фото: Йенс Хоффман

Завершающим днем этого музыкального марафона стало 30 июля. Со слов организаторов, Laima Rendezvous Jūrmala 2023 - это не просто успех. Фестиваль стал настоящим триумфом искусства, подтвердив свою репутацию одного из самых заметных культурных событий Латвии. Зал был заполнен до отказа!

Люди со всей Латвии и из зарубежья собрались, чтобы насладиться выступлениями артистов из разных уголков мира на одной сцене. Среди гостей мероприятия также были приглашенные Лаймой Вайкуле украинские военные, которые сейчас проходят реабилитацию в центре "Вайвари". Муза фестиваля подарила каждому из них собственноручно подписанную открытку с пожеланием.

Среди выступавших на сцене были звезды мирового уровня, включая победителя "Евровидения" 2017 года из Португалии Сальвадора Собрала, музу фестиваля Лайму Вайкуле, чарующую Веру Брежневу, авторитетного Андрея Макаревича, неподражаемую Нино Катамадзе, оперную диву Инессу Галанте и многих других.

Украинская исполнительница Вера Брежнева, выйдя на сцену, не только исполнила свои хиты, но и трогательно обратилась к латвийским зрителям:

Лайма Вайкуле Фото: Йенс Хоффман

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala в этом году был посвящен поддержке Украины. На портале ziedot.lv был открыт благотворительный номер, и за 4 дня фестиваля собрано 3629 евро. Номер остается открытым, и все еще есть возможность направить свою поддержку детям, пострадавшим от войны. Собранные средства помогут привезти в Латвию 20 детей из Украины на отдых в лагерь.

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