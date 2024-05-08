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Рассмотрение уголовного дела об убийстве маленькой Юстине будет продолжено в конце мая

rus.tvnet.lv/LETA
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Предполагаемый дом, где было найдено тело Юстине Рейниковой
Предполагаемый дом, где было найдено тело Юстине Рейниковой Фото: TVNET

Рассмотрение уголовного дела об убийстве семилетней Юстине Рейниковой Латгальский районный суд в Лудзе планирует продолжить на закрытом заседании 31 мая в 10:00 часов, выяснило агентство LETA в суде.

На сегодняшнем заседании суда были допрошены все вызванные свидетели. На следующее заседание суда приглашены еще два свидетеля и эксперт, сообщили агентству LETA в Судебной администрации.

По указанному уголовному делу предъявлено обвинение отцу и мачехе девочки в ее убийстве, совершенном группой лиц, осознававших, что ребенок находится в беспомощном состоянии, а также в жестоком и насильственном обращении с малолетней, вследствие чего ей причинены физические и психические страдания.

Ранее защитник обвиняемой мачехи Юстине Сандры Рейниковой Валерий Петровский сообщил агентству LETA, что судебное разбирательство может пройти быстро и в августе или сентябре можно ожидать приговор первой инстанции.

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