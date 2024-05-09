Зачем Лукашенко решил "проверить" тактическое ядерное оружие?

Учитывая, что об учениях с тактическим ядерным оружием недавно объявила и Россия, опрошенные DW эксперты сходятся во мнении, что это скоординированные белорусско-российские учения или, как минимум, синхронизированные учения двух стран, ведь белорусские ядерные силы - это часть российских нестратегических сил, а у самой Беларуси нет собственного ядерного оружия.

То, что Лукашенко вслед за Москвой объявил о "внезапных" учениях с тактическим ядерным оружием демонстрирует его зависимость от России. "Либо Москва решила провести учения и дала инструкцию белорусским властям присоединяться, либо Лукашенко, увидев решение Москвы, сам решил поиграться со своей игрушкой, которую он, правда, не контролирует. Главный и довольно четкий вывод отсюда - белорусская военная политика и политика нацбезопасности больше не является независимой, и Беларусь просто следует инструкциям из Москвы", - говорит политолог, старший научный сотрудник Финского института международных отношений Рыгор Нижников.

В ЕС следят за учениями, но слова Лукашенко не воспринимают всерьез

Тезис о зависимости Лукашенко от Москвы поддерживает и литовский военный эксперт Дарюс Антанайтис. "Эти учения - еще один знак, что диктатор Лукашенко уже не правитель Беларуси, а вся армия принадлежит России. Кроме того, надо понимать, что Беларусь сама сейчас стала целью для атаки в случае, если Россия начнет агрессивные действия против стран Евросоюза или НАТО".