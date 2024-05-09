Видео 410 евро за вырванный зуб: женщину удивила стоимость анестезии в Риге

Сделав рентген, врач объявила, что необходимо провести чистку каналов двух зубов, что будет стоить около 1000 евро. Линда приняла решение вырвать зуб. Пациентке ввели анестезию, и во время ожидания, пока она подействует, врач объявила, что ей нужно будет заплатить 410 евро.

Врач вколола Линде анестезию трижды.

Во время оплаты счета Линда не обратила внимания на то, что входит в сумму, которую упомянул врач. Лишь вернувшись домой, женщина решила посмотреть на сайте клиники, сколько стоит анестезия.

Клиника не объяснила Линде, почему анестезия обошлась ей в 133 евро, если на сайте указано, что стоимость услуги составляет 10 евро. Она почувствовала себя обманутой, а после посещения стоматолога нашла в Интернете несколько негативных отзывов.

Врач клиники Райвис Кокайнис объяснил, что администратор ошиблась в выписке и не указала, какой наркоз применяли Линде. Сумма была верной, поскольку женщине дважды делали регионарную анестезию - каждая стоила 47 евро, а инфильтрационная анестезия стоила 39 евро.

Стоматолог заявил, что не скрывает цены от пациентов и каждый имеет возможность узнать стоимость, но клиника вновь извинилась перед Линдой.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)

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