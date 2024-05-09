Заморозки и урожай: Крестьяне и садоводы надеются, что ущерб будет меньше, чем в прошлом году

Садоводы, впрочем, еще надеются, что убытки будут не такими катастрофическими, как в прошлом году. В крестьянском хозяйстве Abullāči в четыре часа утра столбик термометра показывал -3 градуса, но еще с полуночи работа шла полным ходом, чтобы спасти от морозов четыре гектара кустарниковой черники и один гектар клюквы.

"Сейчас идет антизаморозковое дождевание, действующее по принципу формирования вокруг кустов слоя льда, - при этом внутри у цветка сохраняется 0 градусов. Все это происходит с использованием воды. Потребление большое - около 30 кубометров на гектар в час", - рассказал представитель хозяйства Эмиль Кантанс.

Система полива может защитить растения на 100%, если температура не ниже -5 градусов, если же морозы сильнее, то потери неизбежны. "Заморозки в мае прошлого года были особенно экстремальными - в некоторых местах было потеряно даже 100% урожая. На наших площадях были поля, где мы потеряли 50%, были отдельные места, где был потерян весь урожай. Следующая ночь обещает быть холодной, но хочется надеяться, что этот май будет не таким холодным, как в предыдущем году", - говорит Кантанс.

И другие производители ягод и фруктов с тревогой ожидали ночи на четверг, когда прогноз погоды обещал еще более суровые условия. "На данный момент прогнозы метрологов сбылись достаточно точно. В Северной Видземе и Латгале морозы составили, как и прогнозировалось, -2 или -3 градуса", - отметил заместитель председателя правления "Крестьянского Сейма" Марек Берзиньш.

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