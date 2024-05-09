Заморозки и урожай: Крестьяне и садоводы надеются, что ущерб будет меньше, чем в прошлом году

Ночь на среду, 8 мая, в Видземе выдалась холодной, местами столбики термометров опустились до минус трех, четырех градусов. Для фермеров это самое сложное время, потому что часть культур спасти невозможно, сообщает Lsm.lv.
Садоводы, впрочем, еще надеются, что убытки будут не такими катастрофическими, как в прошлом году. В крестьянском хозяйстве Abullāči в четыре часа утра столбик термометра показывал -3 градуса, но еще с полуночи работа шла полным ходом, чтобы спасти от морозов четыре гектара кустарниковой черники и один гектар клюквы.
"Сейчас идет антизаморозковое дождевание, действующее по принципу формирования вокруг кустов слоя льда, - при этом внутри у цветка сохраняется 0 градусов. Все это происходит с использованием воды. Потребление большое - около 30 кубометров на гектар в час", - рассказал представитель хозяйства Эмиль Кантанс.
Система полива может защитить растения на 100%, если температура не ниже -5 градусов, если же морозы сильнее, то потери неизбежны. "Заморозки в мае прошлого года были особенно экстремальными - в некоторых местах было потеряно даже 100% урожая. На наших площадях были поля, где мы потеряли 50%, были отдельные места, где был потерян весь урожай. Следующая ночь обещает быть холодной, но хочется надеяться, что этот май будет не таким холодным, как в предыдущем году", - говорит Кантанс.
И другие производители ягод и фруктов с тревогой ожидали ночи на четверг, когда прогноз погоды обещал еще более суровые условия. "На данный момент прогнозы метрологов сбылись достаточно точно. В Северной Видземе и Латгале морозы составили, как и прогнозировалось, -2 или -3 градуса", - отметил заместитель председателя правления "Крестьянского Сейма" Марек Берзиньш.
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