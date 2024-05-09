По Пярну разъезжал автомобиль с российским флагом: полиция назначила штраф

Вечером 24 апреля в полицию поступила информация, что около 16:30 в Пярну на улице Папинийду на парковку торгового центра заехал автомобиль Ford, из бокового окна которого виднелся флаг Российской Федерации. Находившаяся в автомобиле компания поправила на парковке флаг и продолжила движение по Рижскому шоссе.

Полиция начала производство по делу о проступке в отношении управлявшего автомобилем 49-летнего мужчины и находившихся в машине пассажиров: 54-летнего мужчины и 36-летней женщины. На данный момент полиция завершила производство в отношении двух из них - им был назначен денежный штраф, но решение еще не вступило в силу. Дело в отношении третьего человека все еще продолжается.

54-летний мужчина добровольно отдал полицейским российский флаг.

Начальник Пярнуского управления полиции Иллар Кит заявил, что, наверное, никого не удивляет тот факт, что в Эстонии запрещена любая публичная поддержка агрессии.

"Публичная демонстрация символов государства-агрессора явно является поддержкой конфликта, и мы решительно реагируем на подобные действия, чтобы предотвратить дальнейшие нарушения закона и эскалацию", - заявил Кит.

По закону за такое нарушение виновным грозит штраф до 1200 евро или тюремное заключение.

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