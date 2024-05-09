Bloomberg: из-за санкций богатые россияне возвращают активы в РФ

Пока некоторые из богатейших россиян ищут способы оставить свои капиталы на Западе, другие переносят их в "дружественные" страны, такие как ОАЭ, или возвращают в Россию.

Агентство Bloomberg утверждает, что российские власти уже много лет пытаются создать условия для возврата вывезенного из страны капитала, в том числе путем создания офшорных аналогов - специальных административных округов и разрешения создания аналогов трастовых фондов.

Газета пишет, что богатых россиян вынуждают вернуть свои активы в РФ, несмотря на сохраняющуюся угрозу их национализации.

Два миллиардера рассказали изданию на условиях анонимности, что стараются не думать о возможной конфискации их активов в пользу государства, отметив, что теперь они могут вести бизнес только в России.

Другой бизнесмен, попавший под санкции, рассказал Bloomberg, что еще не решил, что делать со своими активами, но он и его семья решили начать новую жизнь в России.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!