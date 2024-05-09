Чт, 9.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Эстония намерена первой в мире узаконить конфискацию российских активов

rus.postimees.ee
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Рубли и доллары.
Рубли и доллары. Фото: Dado Ruvic

Эстония намерена первой в мире узаконить конфискацию замороженных российских активов, направив полученные таким образом средства на послевоенное восстановление Украины, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.

Соответствующий законопроект обсудили в среду, 8 мая, в Рийгикогу (парламенте) во втором чтении. Страны Евросоюза также приняли решение, что процентные доходы, полученные от замороженных активов России, будут использованы в пользу Украины.

Эстония намерена стать первым в мире государством, которое узаконит такого рода конфискацию имущества. Другие страны, поддерживающие санкции, так далеко пойти не готовы, во всяком случае пока, но министр иностранных дел Маргус Цахкна, а вслед за ним и парламентарии заявляют, что Эстонии выступит здесь в роли первопроходца.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх