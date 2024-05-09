Обойти санкции станет сложнее: Латвия и другие страны ужесточат контроль на границах с РФ

"Мы должны признать, что мир и единство, которые когда-то считались само собой разумеющимися, больше не существуют в некоторых частях Европы. Мы должны работать сообща, чтобы сохранить мир, который есть у нас в Европе", - сказал генеральный директор Департамента таможни Литвы Дарюс Жвиронас при подписании соглашения.

Страны Балтии уже договорились о применении единых мер контроля при реализации санкций ЕС против России и Беларуси в январе этого года.

В январе таможни Литвы, Латвии и Эстонии утвердили декларацию премьер-министров стран Балтии, подписанную 20 декабря прошлого года, и договорились ужесточить контроль за санкционными товарами, экспортируемыми в третьи страны через Россию и Беларусь или перевозимыми транзитом, например, требовать подачи декларации от производителя товара.

Западные страны ввели экономические, дипломатические и другие санкции против России и ее сторонника Беларуси более двух лет назад после того, как Москва начала широкомасштабное вторжение в Украину.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!