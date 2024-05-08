Видео Литовские таможенники не позволили ввезти две Tesla Cybertruck в Беларусь

Оба электромобиля 2023 года выпуска были задержаны 7 мая на КПП Шальчининкай недалеко от границы с Беларусью, сообщила в среду, 8 мая, литовская таможня.

Таможенники отказали в оформлении экспорта автомобилей, предположительно, предназначенных для Беларуси, и начали досудебное расследование по факту нарушения международных санкций и контрабанды.

Литовские чиновники подозревают, что Tesla Cybertruck предназначались для перевозки и регистрации в России. Санкции ЕС на экспорт легковых автомобилей в эту страну действуют с 2014 года.

Оба автомобиля в настоящее время находятся на территории литовской таможни. Их водителей отпустили после допроса.

Стоимость каждого автомобиля превышает 200 000 евро.

Литовские таможенники заявляют, что они усилили контроль над экспортом роскошных легковых автомобилей в третьи страны.

В прошлом году чиновники установили, что почти каждый второй автомобиль стоимостью более 50 тысяч евро, экспортированный из ЕС в Казахстан, Беларусь, Узбекистан и другие третьи страны, оказался на российском рынке.

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