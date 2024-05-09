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Видео "Дети боятся": жителей беспокоят военные самолеты в небе Латвии

rus.tvnet.lv
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Военный самолёт в небе Латвии
Военный самолёт в небе Латвии Фото: EPA/Scanpix

В эпоху бурных геополитических потрясений некоторые жители Латвии чувствительны к виду военной техники. В редакцию Bez Tabu обратилось несколько жителей, обеспокоенных частыми пролетами военных самолетов в латвийском небе, сообщает программа Bez tabu.

В редакцию программы обратились жители Мадоны и Салдуса.

"Почему нет возможности узнать об армейских полетах? Есть полеты, и очень низкие, но никто о них не сообщает. Боятся дети, а не я", - пишет жительница.

Жители из разных регионов Латвии также сообщили программе, что видят военные самолеты довольно часто. Большинство из них говорят, что их это не беспокоит. Некоторые считают, что информации о полетах могло бы быть больше.

В Национальных вооруженных силах (НВС) программе Bez tabu рассказали, что полеты ВВС Латвии и союзников по НАТО происходят каждый день.

"Это делается для патрулирования, поддержания навыков пилотирования, тренировок и обучения. Это может быть неудобно для населения из-за шума, но всегда нужно помнить, что это делается для того, чтобы наше небо всегда было безопасным", - сказали в Национальных вооруженных силах.

О планируемых полетах и ​​учениях НВС сообщает в социальных сетях Facebook, Х и Instagram, а также на своем сайте. Также информация распространяется через органы местного самоуправления, а также национальные и региональные СМИ.

Видео: Сюжет программы Bez tabu

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