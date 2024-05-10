Бывший инспектор по качеству утверждает, что детали самолетов Boeing имели серьезные дефекты

Фюзеляжи самолетов, изготовленные крупнейшим поставщиком компании Boeing, регулярно выходили с завода с серьезными дефектами, утверждает бывший инспектор по качеству компании Spirit AeroSystems.
Сантьяго Паредес, работавший на заводе Spirit AeroSystems в Канзасе, рассказал в интервью Би-би-си, что часто находил до 200 дефектов на деталях, готовившихся к отправке в Boeing.
По его словам, его прозвали «шоустоппером» (помеха, препятствие — Би-би-си) за то, что он тормозил производство, пытаясь привлечь внимание к проблемам.
Spirit AeroSystems заявила, что категорически не согласна с обвинениями.
«Мы решительно отвергаем его обвинения», — заявил представитель компании, которая по-прежнему остается крупнейшим поставщиком Boeing.
Паредес выдвинул обвинения против Spirit в эксклюзивном интервью Би-би-си и американской телекомпании CBS.
В нем он рассказал о проблемах, с которыми, по его словам, столкнулся во время работы в компании в период с 2010 по 2022 год.
По его словам, он привык находить «от 50 до 100, 200» дефектов в фюзеляжах, предназначенных к отправке на заводы Boeing.
«Я находил множество недостающих крепежных элементов, множество погнутых деталей, иногда детали просто отсутствовали», — сказал он.
Компания Boeing отказалась от комментариев.
«Суета»
Компании Spirit AeroSystems и Boeing привлекли к себе пристальное внимание в январе, когда у нового Boeing 737 Мах 9 в полете оторвалась неиспользуемая дверь аварийного выхода, оставив в фюзеляже зияющую дыру.
По словам следователей, деталь была изначально установлена компанией Spirit, но впоследствии техники Boeing сняли ее для устранения дефектов клепки.
После инцидента Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало проверку на производстве. В ходе нее было выявлено множество случаев, когда обе компании не соблюдали правила производственного контроля.
Паредес рассказал Би-би-си, что некоторые из дефектов, выявленные им во время работы в Spirit, были незначительными, но другие — более серьезными.
Он также заявил, что на него оказывали давление, вынуждая менее тщательно контролировать качество продукции.
«Они всегда суетились по поводу того, почему я это нахожу, почему я на это смотрю», — сказал он.
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«Они просто хотели, чтобы товар был отправлен. Их не волновали последствия отгрузки плохих фюзеляжей. Они были сосредоточены на выполнении плана, соблюдении графика, бюджета… Если цифры выглядели хорошо, состояние фюзеляжей не имело значения», — утверждает он.
Разоблачение
Многие сведения о предполагаемом опыте работы Паредеса в Spirit стали частью его показаний в судебном процессе, который недовольные акционеры инициировали против компании.
Однако в юридических документах он упоминается просто как «бывший сотрудник 1». В интервью Би-би-си и CBS Паредес, бывший техник американских ВВС, впервые выступил публично.
До ухода из Spirit AeroSystems Паредес возглавлял группу инспекторов в конце производственной линии Boeing 737 Max.
Второй бывший инспектор качества, Джош Дин, чьи обвинения также должны были стать частью судебного иска, скончался на прошлой неделе после заражения бактериальной инфекцией.
В иске компания обвиняется в преднамеренной попытке скрыть серьезные дефекты качества и нанесении финансового ущерба акционерам, когда эти недостатки вскрылись. Spirit отвергла утверждения, содержащиеся в иске.
Поддержка Boeing
Spirit AeroSystems ранее была частью Boeing и до сих пор остается ее основным поставщиком.
На заводе в Уичито в штате Канзас компания производит фюзеляжи для всех самолетов линейки 737 Max, а затем отправляет их на предприятие Boeing в Рентоне в штате Вашингтон. Spirit также производит крупные узлы для самолетов Boeing 787 Dreamliner.
Сейчас компания находится в сложном финансовом положении: за три первых месяца 2024 года она не досчиталась 617 млн долларов.
Компания Boeing согласилась оказать финансовую поддержку и ведет переговоры о выкупе своей бывшей дочерней компании.
Источники в аэрокосмическом концерне утверждают, что Spirit предпринимает усилия по устранению проблем с качеством, и благодаря им количество брака в деталях, выходящих с завода, сократилось примерно на 80%.
Паредес сказал, что Boeing и Spirit знали о масштабах проблемы, и она обсуждалась на еженедельных встречах инспекторов по качеству обеих компаний.
Крик о помощи
По словам Паредеса, лично для него все встало на свои места, когда его руководитель приказал ему изменить метод составления отчетности по дефектам, чтобы сократить их общее количество.
По его словам, после того как он выразил протест, его понизили в должности и перевели в другую часть завода.
«Я чувствовал, что мне угрожают, и я чувствовал, что мне мстят за то, что я высказал свои опасения», — сказал он.
Впоследствии Паредес подал этическую жалобу в отдел кадров компании и написал письмо тогдашнему генеральному директору Spirit Тому Джентиле.
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В этом письме он написал: «Я потерял веру в организацию качества производства в Spirit, и это мой последний крик о помощи».
Впоследствии Паредеса восстановили в должности. Его жалоба была частично удовлетворена, и он получил компенсацию. Вскоре после этого он покинул компанию.
Сейчас он утверждает, что не хотел бы летать на лайнерах 737 Max — в самолетах все еще могут быть дефектные детали.
«Я никогда не встречал людей, которые боялись летать, пока не стал работать в Spirit, — сказал он. — А потом, работая в Spirit, я встретил множество людей, которые боялись летать, когда видели, как собираются фюзеляжи».