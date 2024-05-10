Бывший инспектор по качеству утверждает, что детали самолетов Boeing имели серьезные дефекты

Сантьяго Паредес Фото: BBC

Компании Spirit AeroSystems и Boeing привлекли к себе пристальное внимание в январе, когда у нового Boeing 737 Мах 9 в полете оторвалась неиспользуемая дверь аварийного выхода, оставив в фюзеляже зияющую дыру.

По словам следователей, деталь была изначально установлена компанией Spirit, но впоследствии техники Boeing сняли ее для устранения дефектов клепки.

После инцидента Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало проверку на производстве. В ходе нее было выявлено множество случаев, когда обе компании не соблюдали правила производственного контроля.

Паредес рассказал Би-би-си, что некоторые из дефектов, выявленные им во время работы в Spirit, были незначительными, но другие — более серьезными.

Он также заявил, что на него оказывали давление, вынуждая менее тщательно контролировать качество продукции.

«Они всегда суетились по поводу того, почему я это нахожу, почему я на это смотрю», — сказал он.

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«Они просто хотели, чтобы товар был отправлен. Их не волновали последствия отгрузки плохих фюзеляжей. Они были сосредоточены на выполнении плана, соблюдении графика, бюджета… Если цифры выглядели хорошо, состояние фюзеляжей не имело значения», — утверждает он.

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