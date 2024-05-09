Видео Донc растрогался во время выступления на "Евровидении"

Видео: Донс выступает во втором полуфинале "Евровидения"

Галерея: Донс выступает во втором полуфинале "Евровидения"

В социальных сетях также распространяется видео, на котором видно, как Донс покидает сцену со слезами на глазах.

Люди в социальных сетях высоко оценили выступление латвийского музыканта и не скрывали своих эмоций.

Во втором полуфинале представитель Латвии Донс выступил с такими странами, как Албания, Армения, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Греция, Грузия, Эстония, Израиль, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино и Швейцария.

В первом полуфинале, который прошел 7 мая, определились первые финалисты: Украина, Сербия, Португалия, Словения, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия, Люксембург.

Напомним, что в этом году исход двух полуфиналов определяют только зрители.

Принцип сбора голосов и разделения рейтинга в финале остается неизменным: жюри объединит рейтинг с почти 50% итогового результата - остальная часть (чуть более 50%) будет определена голосованием зрителей.

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