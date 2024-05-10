Grīziņkalnā deg divas mājas paralēli, viena jau ar lielu liesmu pic.twitter.com/jJpzfnGjyy — Rīt Varēs Puķu Laukā 🌻 (@bulkaans) May 9, 2024

В 20:32 поступил вызов на улицу Звайгжню в Риге, где на четвертом этаже шестиэтажного жилого дома загорелась дверь площадью 10 квадратных метров. До приезда VUGD из здания эвакуировали 30 человек. Пожарные спасли двух человек.

В 20:58 пожар был потушен.

Через девять минут в VUGD поступил вызов на близлежащую улицу Лабораторияс, где загорелось двухэтажное деревянное здание.

Как сообщалось, вечером в четверг на улице Лабораторияс в Риге загорелся деревянный двухэтажный дом.

Пожарные спасли двух человек из здания с помощью автомобильной лестницы, еще двух человек до приезда VUGD спасли сотрудники Госполиции.

В результате пожара пострадали два человека, их доставили медикам, а 13 человек эвакуировались из здания самостоятельно.

Соседние дома также были проверены, но дыма не было и эвакуация не потребовалась.

Галерея: Пожар на улице Лабораторияс

На месте происшествия горели второй этаж жилого дома площадью 150 квадратных метров, первый этаж площадью 100 кв. м и крыша площадью 320 кв. м, а также четыре машины во дворе на площади 24 кв. м и фасад соседнего дома площадью 100 кв. м.

В тушении пожара приняли участие более 35 пожарных и 11 автоцистерн.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!