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Фото, видео В Гризинькалнсе горели два жилых дома (1)

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В Гризинькалнсе горели два жилых дома
В Гризинькалнсе горели два жилых дома Фото: @bulkaans/"X"

Из-за пожара в Риге вечером в четверг, 9 мая, на улице Звайгжню были эвакуированы 30 человек, сообщили LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В 20:32 поступил вызов на улицу Звайгжню в Риге, где на четвертом этаже шестиэтажного жилого дома загорелась дверь площадью 10 квадратных метров. До приезда VUGD из здания эвакуировали 30 человек. Пожарные спасли двух человек.

В 20:58 пожар был потушен.

Через девять минут в VUGD поступил вызов на близлежащую улицу Лабораторияс, где загорелось двухэтажное деревянное здание.

Как сообщалось, вечером в четверг на улице Лабораторияс в Риге загорелся деревянный двухэтажный дом.

Пожарные спасли двух человек из здания с помощью автомобильной лестницы, еще двух человек до приезда VUGD спасли сотрудники Госполиции.

В результате пожара пострадали два человека, их доставили медикам, а 13 человек эвакуировались из здания самостоятельно.

Соседние дома также были проверены, но дыма не было и эвакуация не потребовалась.

Галерея: Пожар на улице Лабораторияс

На месте происшествия горели второй этаж жилого дома площадью 150 квадратных метров, первый этаж площадью 100 кв. м и крыша площадью 320 кв. м, а также четыре машины во дворе на площади 24 кв. м и фасад соседнего дома площадью 100 кв. м.

В тушении пожара приняли участие более 35 пожарных и 11 автоцистерн.

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