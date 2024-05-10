В Ирландии пьяный латвийский повар из ревности ударил человека ножом

Гражданин Латвии, несколько лет живший и работавший в ирландском городе Лимерик, в суде признал себя виновным в нападении и причинении вреда потерпевшему в первый день Нового 2021 года.

37-летний латвиец в тот день проснулся в своей квартире и не смог найти жену. Излагая факты на слушании, прокурор заявил, что обвиняемый "сложил два и два и получил пять".

Суд узнал, что преступник встретил в квартире знакомого мужчину, который делал ремонт и остался выпить. Он начал конфликт с мужчиной, затем ушел, вернулся с большим кухонным ножом и ранил потерпевшего.

Пострадавший, 45-летний гражданин Ирана, который вместе с другими людьми в квартире выпил много виски, сказал, что не помнит, что произошло. Он только помнил, что вышел на балкон квартиры покурить, а потом его, истекающего кровью, разбудили друзья.