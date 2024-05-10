В Ирландии пьяный латвийский повар из ревности ударил человека ножом

Перед Окружным уголовным судом Лимерика в Ирландии предстал шеф-повар из Латвии, который во время пьяного приступа ярости, вызванного ревностью, несколько раз ударил мужчину большим кухонным ножом, сообщает Baltic Ireland.
Гражданин Латвии, несколько лет живший и работавший в ирландском городе Лимерик, в суде признал себя виновным в нападении и причинении вреда потерпевшему в первый день Нового 2021 года.
37-летний латвиец в тот день проснулся в своей квартире и не смог найти жену. Излагая факты на слушании, прокурор заявил, что обвиняемый "сложил два и два и получил пять".
Суд узнал, что преступник встретил в квартире знакомого мужчину, который делал ремонт и остался выпить. Он начал конфликт с мужчиной, затем ушел, вернулся с большим кухонным ножом и ранил потерпевшего.
Пострадавший, 45-летний гражданин Ирана, который вместе с другими людьми в квартире выпил много виски, сказал, что не помнит, что произошло. Он только помнил, что вышел на балкон квартиры покурить, а потом его, истекающего кровью, разбудили друзья.
На место прибыли медики и сотрудники полиции, а пострадавшего доставили в университетскую больницу Лимерика, где у него обнаружили четыре ножевых ранения в верхнюю часть бедра и правую часть груди.
Свидетели, находившиеся в квартире в момент происшествия, отказались сотрудничать с ирландской полицией, однако с помощью записей камер видеонаблюдения и показаний сотрудников экстренных служб установлено, что на руках и одежде латвийца была кровь.
Первоначально обвиняемый заявил правоохранителям, что потерпевший сам нанес себе ножевое ранение, однако позже признал свою вину.
В протоколе испытательного срока латвийца, ранее уже 14 раз наказываемого за мелкие нарушения общественного порядка и правил дорожного движения, указано, что мотивирующим фактором для нанесения ножевого ранения потерпевшему, вероятно, была "личная ревность".
Адвокат заявил, что его клиент выпил бутылку виски, а также сидра, что его ревность была совершенно неуместной и что нападение "никогда не должно было случиться".
Суд приговорил латвийца к трем годам лишения свободы, последние 18 месяцев из которых будут применены условно, учитывая, что его отчет об испытательном сроке положительный, он работал и продолжает работать поваром в нескольких ресторанах Лимерика, а также выполнил строгие условия залога в ожидании приговора.
Латвиец пообещал в суде, что будет вести себя хорошо.
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