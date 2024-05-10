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Пара в Великобритании месяцами не платила за питание в ресторанах и накопила внушительный долг

rus.tvnet.lv
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Пара МакДона в одном из ресторанов
Пара МакДона в одном из ресторанов Фото: @MagistratesBlog/"X"

Пара в Великобритании несколько месяцев не платила за питание в ресторанах, накопив долг в 1400 фунтов стерлингов (1625 евро), сообщает американское издание Business Insider.

41-летний Бернард МакДона и его 39-летняя жена Энн признали себя виновными в среду, 7 мая.

Оба занимались незаконной практикой в ​​период с августа 2023 года по апрель 2024 года, когда посетили четыре ресторана и закусочную китайской кухни на вынос.

Счет за каждый прием пищи достигал нескольких сотен фунтов.

Три из пяти обманутых ресторанов написали о своем неудачном опыте с парой в социальных сетях, попросив пользователей помочь найти этих людей.

Суд огласит приговор по делу четы МакДона 29 мая.

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