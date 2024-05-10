В феврале этого года во время таможенного досмотра автомобиля с немецкими номерами на латвийско-литовском пропускном пункте Гренцтале были обнаружены незадекларированные наличные деньги в размере 402 475 евро.

В автомобиле находились гражданин Германии и гражданин Молдовы, которые не смогли объяснить происхождение наличных. Во время таможенного контроля их спросили, будут ли они декларировать наличные, на что оба ответили отрицательно.

С учетом того, что возможности провести углубленный досмотр автомобиля на пограничном пункте не было, было принято решение отправить его на таможенный пункт в Рижском порту и привлечь кинолога с собакой. После этого гражданин Германии заявил, что в автомобиле находятся наличные деньги в размере свыше 400 000 евро, которые он хочет задекларировать.

Наличные были изъяты, а находившиеся в автомобиле люди задержаны. Позже изъятые средства были внесены на хранение в Госказну, а к задержанным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

По факту предполагаемой легализации денег в крупном размере начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 195 Уголовного закона.

В ходе расследования было проведено пять обысков - четыре в Риге и один в Марупском крае, в ходе которых тоже были изъяты наличные - 102 240 евро, 45 466 долларов США и суммы в других валютах.

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