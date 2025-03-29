Жители Латвии могли наблюдать частичное солнечное затмение, в Литве продолжается операция по извлечению затонувшего в болоте бронеавтомобиля, а Джей Ди Вэнс посетил Гренландию. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 29 марта ⟩ Солнечное затмение, борьба за Арктику и ИИ вместо психолога
Новости Латвии:
В субботу, 29 марта, на всей территории Латвии можно было наблюдать за частичным солнечным затмением, сообщили агентству LETA в Латвийском астрономическом обществе (ЛАО). Читатель TVNET предоставил фото этого явления.
Один из знакомых покойного баскетболиста Яниса Тиммы, предприниматель Наурис Лиепиньш заявил, что бывшая жена спортсмена певица Анна Седокова не выполнила обещание отправить тело Тиммы в Латвию в торжественном виде, одетым в костюм.
В рижском микрорайоне Иманта прохожий снял на видео, как ученик школы вылез из окна на третьем этаже и пытался перебраться в соседнее окно. Сотрудники школы не знали о поступке ребенка, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.
В субботу, 29 марта, в Елгаве и Елгавском крае было нарушено электроснабжение, что затронуло 14,5 тысячи потребителей, сообщили Apollo.lv в компании Sadales tīkls.
26 марта в Латвии произошло долгожданное событие - в искусственно созданном гнезде беркута самка Спилве отложила свое первое с 2020 года яйцо, сообщает программа TV3 Ziņas.
За рубежом:
Решение президента США Дональда Трампа разрушить агентство USAID, фактически демонтировав 42% мировой системы гуманитарной помощи и поставив под угрозу жизнь миллионов людей, возродило дискуссии об эффективности помощи зарубежным странам. Многие развивающиеся страны попали в ловушку зависимости от иностранной помощи, из которой, кажется, нет выхода, поэтому очевидно, что господствующая модель плохо подходит к современным экономическим и геополитическим реалиям. Но многие альтернативы, которые обсуждаются в нынешнюю Эпоху Трампа, тоже нельзя назвать реальным решением проблемы.
Президент США Трамп, призывая к передаче США контроля над Гренландией, привлек внимание к Арктике - региону мирового значения с точки зрения геополитики. Не зря там столкнулись интересы крупнейших держав.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита на американскую космическую базу Питуффик в Гренландии заявил, что Вашингтон в ближайшее время не планирует расширять военное присутствие на острове или применять военную силу.
На востоке Литвы всю ночь продолжались работы по извлечению затонувшего в болоте бронеавтомобиля, в котором находились четверо военнослужащих США, сообщает 15min.lt.
В Киеве пройдет срочная встреча с представителями генштабов стран, готовых отправить миротворцев в Украину, заявил Владимир Зеленский.
Интересное чтиво:
Совсем недавно в соцсетях распространялись видеоролики из Эстонии с автомобилем Bolt Drive, у которого отсутствовали колеса. Представитель Bolt утверждает, что автомобиль был украден. TVNET+ связался с латвийскими представителями компании, чтобы выяснить, каков был самый большой ущерб, нанесенный транспортным средствам в Латвии.
Месяц назад ведущий биатлонист страны Андрей Расторгуев в интервью Латвийскому телевидению (LTV) рассказал, что подвергся физическому нападению со стороны своего тренера Илмара Брициса. Конфликт разгорелся из-за того, что Расторгуев обвинил Брициса в краже лыж. TVNET+ попытался выяснить, нашлись ли лыжи.
Сейчас все больше людей начали обращаться за поддержкой к искусственному интеллекту (ИИ) как к психологу. Портал Limon выслушал несколько историй людей, которые решили доверить свои переживания ИИ, а также спросил настоящего психолога, как специалисты относятся к такой замене и действительно ли искусственный интеллект может полноценно заменить терапию.
У каждого человека есть секреты. Маленькие и большие, безобидные и мрачные. Одни со временем забываются, другие остаются с нами навсегда. Есть вещи, о которых нельзя рассказать никому - даже лучшей подруге, пишет Limon.ee.
28 марта свой день рождения отметила популярная певица и актриса Леди Гага (наст. имя - Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта). Рассказываем о ней в рамках рубрики "Звезда недели".
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