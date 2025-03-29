Главное за 29 марта Солнечное затмение, борьба за Арктику и ИИ вместо психолога

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Президент США Трамп, призывая к передаче США контроля над Гренландией, привлек внимание к Арктике - региону мирового значения с точки зрения геополитики. Не зря там столкнулись интересы крупнейших держав.

​Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита на американскую космическую базу Питуффик в Гренландии заявил, что Вашингтон в ближайшее время не планирует расширять военное присутствие на острове или применять военную силу.

На востоке Литвы всю ночь продолжались работы по извлечению затонувшего в болоте бронеавтомобиля, в котором находились четверо военнослужащих США, сообщает 15min.lt.

В Киеве пройдет срочная встреча с представителями генштабов стран, готовых отправить миротворцев в Украину, заявил Владимир Зеленский.

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Совсем недавно в соцсетях распространялись видеоролики из Эстонии с автомобилем Bolt Drive, у которого отсутствовали колеса. Представитель Bolt утверждает, что автомобиль был украден. TVNET+ связался с латвийскими представителями компании, чтобы выяснить, каков был самый большой ущерб, нанесенный транспортным средствам в Латвии.

Месяц назад ведущий биатлонист страны Андрей Расторгуев в интервью Латвийскому телевидению (LTV) рассказал, что подвергся физическому нападению со стороны своего тренера Илмара Брициса. Конфликт разгорелся из-за того, что Расторгуев обвинил Брициса в краже лыж. TVNET+ попытался выяснить, нашлись ли лыжи.

Сейчас все больше людей начали обращаться за поддержкой к искусственному интеллекту (ИИ) как к психологу. Портал Limon выслушал несколько историй людей, которые решили доверить свои переживания ИИ, а также спросил настоящего психолога, как специалисты относятся к такой замене и действительно ли искусственный интеллект может полноценно заменить терапию.

У каждого человека есть секреты. Маленькие и большие, безобидные и мрачные. Одни со временем забываются, другие остаются с нами навсегда. Есть вещи, о которых нельзя рассказать никому - даже лучшей подруге, пишет Limon.ee.

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28 марта свой день рождения отметила популярная певица и актриса Леди Гага (наст. имя - Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта). Рассказываем о ней в рамках рубрики "Звезда недели".

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