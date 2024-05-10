На дне рождения города Даугавпилс выступит Светлана Лобода. Известна программа мероприятий

С 11:00 до 18:00 на сцене на перекрестке улиц Ригас и Михоэлс будут проходить выступления коллективов и солистов самых разных жанров и направлений. А с 12:00 до 16:00 можно посетить "Городок образования" — на улице Ригас от перекрестков с ул. Циетокшня до ул. Михоэлса.

Праздничное шествие начнется в 13:00. Сбор на площади у железнодорожного вокзала. По улице Ригас его участники пройдут до центральной площади, где на главной городской сцене с 14:00 до 15:00 состоится праздничный концерт-открытие "ороду на берегу Даугавы". В нем примут участие оркестры Daugavpils Sinfonietta Daugava, вокальная студия Pērlītes, солисты Илона Багеле, Лидия Бреска, Ивета Устинскова, Максис Крылов и Сандис Улпе.

С 19:30 до 20:45 на главной сцене пройдет концерт группы A-Europa и Артура Дубокса, а в 21:30 на сцену выйдет Светлана Лобода.

Начало праздничного салюта на берегу Даугавы в 23:15.

2 июня, в воскресенье, с 10:00 в Парке Дубровина и в саду Виенибас будет работать ярмарка, уличные кафе, будет звучать музыка. Детей приглашают на аттракционы.

Также с 10:00 начнутся праздничные мероприятия в Даугавпилсской крепости. Здесь можно стать участником праздничной церемонии открытия Николаевских ворот, увидеть, как стреляет крепостная пушка, побывать на блошином рынке и многое другое. С 12:00 во дворе "Инженерного арсенала" будет выставка автомобилей и различные мероприятия.

С 11:00 в сквере Андрея Пумпура будут выступать различные коллективы и солисты, также в 11:00 начнется и концертная программа в Парке Дубровина.

С 11:00 до 18:00 на площади у Олимпийского центра пройдет Фестиваль спорта и молодежи.

Подробную программу мероприятий можно найти здесь.

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