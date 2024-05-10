На дне рождения города Даугавпилс выступит Светлана Лобода. Известна программа мероприятий

В этом году Даугавпилс будет отмечать свой 749 день рождения с 31 мая по 2 июня. В течение этих трех дней жителей и гостей Даугавпилса ждет насыщенная программа, обещают организаторы. На главной городской сцене в субботу, 1 июня, выступят Артур Дубокс и группа A-Europa, затем украинская певица, автор песен Светлана Лобода. В пятницу, 31 мая, — группы RAXTU RAXTI и DAGAMBA, пишет портал "Чайка".
Четыре сцены на улицах города, более 200 исполнителей, музыкальных и танцевальных коллективов. На сцене в Парке Дубровина будут главенствовать дети, сообщают организаторы, а музыка в сквере Андрея Пумпура будет соответствовать праздничному настроению, и здесь в этом году будут работать уличные кафе.
На сцене на перекрестке улиц Ригас и Михоэлса будут танцевальные марафоны, зумба, а также выступления вокальных и танцевальных коллективов.
Будет и традиционное праздничное шествие по улице Ригас, и торжественное открытие-концерт на площади Виенибас.
В пятницу, 31 мая, программа начнется с 11:00 — Центр кулинарного наследия "Шмаковка" приглашает посетителей посмотреть экспозицию по льготной цене. Затем в программе — открытие выставки в Латгальской центральной библиотеке, Туристическая улица с новинками туристического сезона, развлечения для детей, ярмарка и уличные кафе, музыка в сквере Андрея Пумпура и концерты в парке Дубровина.
В 19:00 начнется праздничный концерт на центральной площади — сначала выступит объединение современной народной музыки Raxtu Raxti, а в 21:00 группа DAGAMBA.
В субботу, 1 июня, с 10:00 в Парке Дубровина будут работать детские аттракционы, с 10:00 до 18:00 можно бесплатно посетить Даугавпилсский краеведческий и художественный музей, в течение всего дня на улице Циетокшня у костела Святого Петра будет парад спортивных машин "Даугавпилсский дрифт".
С 11:00 до 18:00 на сцене на перекрестке улиц Ригас и Михоэлс будут проходить выступления коллективов и солистов самых разных жанров и направлений. А с 12:00 до 16:00 можно посетить "Городок образования" — на улице Ригас от перекрестков с ул. Циетокшня до ул. Михоэлса.
Праздничное шествие начнется в 13:00. Сбор на площади у железнодорожного вокзала. По улице Ригас его участники пройдут до центральной площади, где на главной городской сцене с 14:00 до 15:00 состоится праздничный концерт-открытие "ороду на берегу Даугавы". В нем примут участие оркестры Daugavpils Sinfonietta Daugava, вокальная студия Pērlītes, солисты Илона Багеле, Лидия Бреска, Ивета Устинскова, Максис Крылов и Сандис Улпе.
С 19:30 до 20:45 на главной сцене пройдет концерт группы A-Europa и Артура Дубокса, а в 21:30 на сцену выйдет Светлана Лобода.
Начало праздничного салюта на берегу Даугавы в 23:15.
2 июня, в воскресенье, с 10:00 в Парке Дубровина и в саду Виенибас будет работать ярмарка, уличные кафе, будет звучать музыка. Детей приглашают на аттракционы.
Также с 10:00 начнутся праздничные мероприятия в Даугавпилсской крепости. Здесь можно стать участником праздничной церемонии открытия Николаевских ворот, увидеть, как стреляет крепостная пушка, побывать на блошином рынке и многое другое. С 12:00 во дворе "Инженерного арсенала" будет выставка автомобилей и различные мероприятия.
С 11:00 в сквере Андрея Пумпура будут выступать различные коллективы и солисты, также в 11:00 начнется и концертная программа в Парке Дубровина.
С 11:00 до 18:00 на площади у Олимпийского центра пройдет Фестиваль спорта и молодежи.
Подробную программу мероприятий можно найти здесь.
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