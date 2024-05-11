И наконец, третье препятствие — американский Конгресс, который должен ратифицировать возможную сделку с королевством.

Да и времени в обрез. Байден торопится и хочет успеть до президентских выборов.

девушка в арафтке и с палестинским флагом Фото: Getty Images

Палестинский вопрос — главный камень преткновения для всех сторон.

Нетаньяху в этом непреклонен, по крайней мере публично. Он боится потерять поддержку своих ультранационалистически настроенных партнеров по коалиции и не хочет перевыборов, на которых, скорее всего, проиграет.

Мухаммед Бен Салман также непреклонен и настаивает на том, что без решения палестинского вопроса не может быть нормализации.

США тоже делают будущее палестинского государства главным условием большой сделки. От этого зависит послевоенное будущее Газы, участие арабских стран в восстановлении анклава и отношения с Израилем.

Саудовцы до нападения ХАМАС и начала масштабной войны в частных разговорах давали понять, что будут готовы к нормализации, если в ответ Израиль хотя бы пообещает двигаться в нужном направлении, а именно — согласится в будущем на создание палестинского государства.

Война в Газе и гибель десятков тысяч людей подняли ставки.

разрушения в газе Фото: Getty Images

«Хотя неудивительно, что Саудовская Аравия связала будущие отношения с Израилем с разрешением израильско-палестинского конфликта, цена за нормализацию, особенно на палестинском фронте, безусловно, выросла», — говорит саудовский аналитик и эксперт по двусторонним отношениям Азиз Алгашиян.