Видео На Саркандаугаве агрессивная группа избила мужчин и украла телефон

В ночь на понедельник, 20 мая, беззаботный покой нарушила пьяная троица, которая напала на двух сидевших на скамейке и беседовавших мужчин.

У одного из пострадавших сломана челюсть и украден мобильный телефон, который позже нашла его супруга. Чтобы узнать, как максимально быстро действовать в таких ситуациях, женщина обратилась с вопросом в программу Degpunktā.

"Я позвонила в полицию. Полиция перенаправила меня в скорую помощь - пусть найдут там синяки или физические повреждения, а потом скорая отвезет их в больницу", -рассказывает Марита, жена избитого мужчины.

Женщина не понимает, почему ее звонок о помощи был перенаправлен медикам, если имело место насилие и совершено преступление. Она говорит, что сразу после инцидента набрала номер 110.

"Как говорится, переключили этот звонок на скорую. Если бы приехала полиция, от него сразу все узнали бы, хотя он говорил с трудом. Я просто не понимаю ситуации. Ну как же так поступает полиция?" - недоумевает Марита.

По данному инциденту начато служебное расследование. Возможно, звонок был переадресован, поскольку мужчина получил серьезные травмы и ему срочно требовалась медицинская помощь. Сейчас сотрудники правоохранительных органов обращаются к самому пострадавшему или его родственникам с просьбой сообщить о нападении в полицию.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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