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СБУ утверждает, что предотвратила попытку терактов в Киеве 9 мая

rus.tvnet.lv
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Киев
Киев Фото: AFP/SCANPIX

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что предотвратила теракты в Киеве. По слова украинских спецслужб, теракт готовило российское ГРУ.

"СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след", - заявил представитель СБУ Артем Дехтяренко в комменариях для СМИ.

При этом СБУ пока не раскрывает более подробной информации о планируемом теракте, но обещает сообщить о деталях спецоперации позже.

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