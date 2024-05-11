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Видео "Шок": власти Нидерландов и фанаты по всему миру комментируют крупнейший скандал на "Евровидении"

Представитель Нидерландов Йост Клейн Фото: inlauvperry/"X"
Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Голландский артист Йост Клейн в этом году в финале песенного конкурса "Евровидение" участвовать не будет, сообщается в официальном заявлении Европейского вещательного объединения (EBU). Нидерландский вещательный союз радио и телевидения AVROTROS считает это решение несоразмерным. Голландские СМИ и фанаты по всему миру также выразили свое мнение, сообщает Apollo.lv.

Гостиница тщательно охраняется

Ранним днем в субботу возле гостиницы Clarion Hotel Malmö Live, в которой находятся 17 делегаций песенного конкурса "Евровидение", были установлены дополнительные заборы. У гостиницы собрались несколько десятков голландских и иностранных журналистов.

Перед отелем также стоят многочисленные съемочные группы. В здании также находится делегация Нидерландов во главе с певцом Йостом Клейном. Насколько известно, певец до сих пор находится в отеле.

Гостиница находится под строгой охраной. Охрана явно жестче, чем в предыдущие года.

Голландские учреждения и фанаты возмущены

"В AVROTROS считают дисквалификацию непропорциональной и шокированы этим решением", - сообщают голландские СМИ.

Система общественного вещания Нидерландов NPO также отреагировала на произошедшее. NPO решение дисквалифицировать музыканта назвали "очень драматичным" и "большим разочарованием".

"Для миллионов поклонников конкурса в Нидерландах и других странах Европы это большое разочарование. Мы вместе с AVROTROS, EBU и всеми остальными причастными внимательно оценим ход событий после песенного конкурса "Евровидение", - говорится в кратком заявлении.

Руководитель мероприятия Europaparty Сипке Ян Боусема прокомментировал: "Мы полностью согласны с реакцией AVROTROS, что это непропорционально. Я бы сказал: позвольте Йосту принять участие, пока независимое расследование не доказало, что нарушение действительно имело место.

Принятие такого решения так быстро слишком драматично".

Второй представитель мероприятия также согласен с этим. "Мы действительно считаем, что это жестоко. Леуварден гордится им. Пока неясно, что произошло, мы продолжим его поддерживать. Его друзья просто выступят здесь сегодня вечером, и мы сделаем из этого что-то красивое".

Госсекретарь по культуре и СМИ Флер Грепер назвала решение крайне тяжелым.

То, что Йоста не допустят к участию в финале песенного конкурса "Евровидение" - важная новость и за рубежом. BBC пишет, что "артиста отправили домой", и называет его одним из фаворитов, которые в этом году смогли выиграть конкурс.

О дисквалификации сообщает Sky News. На французском телеканале BFMTV отключение Клейна также является главной новостью.

В соцсетях люди также активно выражают возмущение. "Дисквалифицировать? Вы серьезно?" - задается вопросом один из пользователей соцсетей.

В сети также опубликовано видео после того, как Йоста был исключен из участия в финале "Евровидения". На видео видно, что Йоста уклоняется от ответа на вопросы журналистов.

"Полиция Швеции расследовала жалобу, поданную членом продюсерской группы на инцидент после выступления музыканта в полуфинале вечером 9 мая. Пока судебный процесс продолжается, для него было бы неприемлемо продолжать участие в конкурсе", - сообщили организаторы мероприятия.

"Мы хотели бы уточнить, что вопреки сообщениям некоторых СМИ и предположениям в социальных сетях, никакие другие артисты или члены делегации не были причастны к этому инциденту.

Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к неподобающему поведению на нашем мероприятии и стремимся обеспечить безопасную и дружелюбную рабочую среду для всех участников конкурса.

Учитывая вышеизложенное, поведение Йоста Клейна по отношению к члену команды считается нарушением правил конкурса.

В финале 68-го конкурса песни "Евровидение" прозвучат 25 песен", - пишет EBU.

Ранее сообщалось, что Клейн был допрошен шведской полицией. Полиция сообщает, что Клейн подозревается в "угрозах", прозвучавших на арене в Мальмё вечером 9 мая.

Уже сообщалось, что 9 мая Дону наконец удалось выйти в финал Евровидения.

Видео: Донс о своем выступлении во втором полуфинале Евровидения

В разговоре с TVNET+ артист рассказал о своих первых ощущениях после выхода в финал.

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