Видео "Шок": власти Нидерландов и фанаты по всему миру комментируют крупнейший скандал на "Евровидении"

Голландский артист Йост Клейн в этом году в финале песенного конкурса "Евровидение" участвовать не будет, сообщается в официальном заявлении Европейского вещательного объединения (EBU). Нидерландский вещательный союз радио и телевидения AVROTROS считает это решение несоразмерным. Голландские СМИ и фанаты по всему миру также выразили свое мнение, сообщает Apollo.lv.

Гостиница тщательно охраняется

Ранним днем в субботу возле гостиницы Clarion Hotel Malmö Live, в которой находятся 17 делегаций песенного конкурса "Евровидение", были установлены дополнительные заборы. У гостиницы собрались несколько десятков голландских и иностранных журналистов.

Перед отелем также стоят многочисленные съемочные группы. В здании также находится делегация Нидерландов во главе с певцом Йостом Клейном. Насколько известно, певец до сих пор находится в отеле.

Гостиница находится под строгой охраной. Охрана явно жестче, чем в предыдущие года.

Голландские учреждения и фанаты возмущены

"В AVROTROS считают дисквалификацию непропорциональной и шокированы этим решением", - сообщают голландские СМИ.

Система общественного вещания Нидерландов NPO также отреагировала на произошедшее. NPO решение дисквалифицировать музыканта назвали "очень драматичным" и "большим разочарованием".

"Для миллионов поклонников конкурса в Нидерландах и других странах Европы это большое разочарование. Мы вместе с AVROTROS, EBU и всеми остальными причастными внимательно оценим ход событий после песенного конкурса "Евровидение", - говорится в кратком заявлении.