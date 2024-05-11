ХАМАС публикует видео с заложником, удерживаемым в секторе Газа

Заложник, которого активисты идентифицировали как Надав Поплевел, говорит на видеозаписи продолжительностью 11 секунд, дополненной надписью на арабском языке и иврите: "Время истекает. Ваше правительство лжет".

На видео видно, что у заложника с двойным гражданством Израиля и Великобритании синяки вокруг глаз и он с трудом говорит. Других видимых травм у него нет.

Поплевел был похищен из своего дома в Израиле, когда ХАМАС устроил бойню 7 октября прошлого года. Вместе с 51-летним мужчиной была похищена и его мать Ханна Перри, которую освободили в ноябре, когда между сторонами неделю было перемирие. Старший брат мужчины в результате нападения был убит.

Это третий раз за неполный месяц, когда военное крыло ХАМАС публикует видео с заложниками, удерживаемыми в секторе Газа.

27 апреля ХАМАС опубликовал видео с двумя живыми заложниками - Китом Сигелем и Омри Мираном. За три дня до этого на опубликованном видео был запечатлен Херш Голдберг-Полин.

Видео публикуются в то время, когда в Израиле нарастает давление на правительство с целью добиться освобождения оставшихся заложников.

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