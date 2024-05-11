Происшествие было зарегистрировано в четверг, 9 мая, когда около 14:00 в пункт прибыл грузовой поезд.

Пограничники заметили, что один из вагонов был окрашен серой аэрозольной краской со знаком Z, используемым российской армией.

Вагон отцепили от поезда и не пустили в Литву.

В 2023 году Telegram-канал We can Explain отметил, что Россия начала отказываться от символа Z. Пропагандисты изымают его из названий каналов, а местные администрации снимают с фасадов домов.

В частности, как отмечает канал, бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин убрал Z из названия своего Telegram-канала. После начала войны он переименовал его в "РогоZин", а с апреля вернулся к "Рогозину".

Белорусский блогер Алексей Дзермант тоже в названии своего канала избавился от Z.

При этом в российских регионах со стен госучреждений снимают плакаты и баннеры с Z. Такие случаи известны в Екатеринбурге, Новосибирске, Вятке и Томске.

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