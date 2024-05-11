Минобороны ФРГ рассматривает три способа увеличить бундесвер

Министерство обороны ФРГ рассматривает три способа увеличить бундесвер, пишет Welt am Sonntag. Это инфокампания для привлечения добровольцев, выборочный призыв или, возможно, возвращение обязательной военной службы.
Аналитики Минобороны Германии предложили главе ведомства Борису Писториусу (Boris Pistorius) три способа увеличения численности бундесвера. Материал об этом опубликовал в пятницу, 10 мая, сайт немецкой газеты Welt am Sonntag (WamS).
Первый вариант предполагает усиление информационной кампании о военной службе. Всем гражданам ФРГ при достижении 18-летнего возраста будет предложено заполнить онлайн-анкету и изучить материалы о бундесвере. Авторы идеи полагают, что такой "ранний контакт" позволит привлекать в армию больше добровольцев, но эксперты смотрят на это с пессимизмом, указывает издание. Однако есть у такого плана и важный плюс: он не потребует внесения серьезных изменений в законодательство.
Согласно второму плану, совершеннолетние мужчины будут обязаны заполнить анкету, позволяющую оценить их готовность к военной службе, а затем часть из них пройдет дальнейшее тестирование с целью выборочного призыва. Как именно при этом будет проводиться отбор, газета не уточняет. Наконец, третье предложение - ввести обязательные анкеты не только для мужчин, но и для женщин, чтобы охватить больше людей; выбор военной службы при этом "может быть по сути в высшей степени добровольным", пишет WamS. "На основе этой модели можно было бы обсудить введение всеобщей обязательной службы", - добавляет издание.
По данным газеты, Писториус пока не доволен полностью ни одним из трех предложенных планов и отправил все их на доработку. Выбрать один из вариантов и публично его представить глава Минобороны ФРГ планирует "не позднее начала июня", сообщает Welt am Sonntag.
В ФРГ обсуждают возврат к призыву
Во время недавней поездки в США Писториус заявил, что сожалеет об отказе от обязательной военной службы в Германии. Подобные высказывания в последнее время звучат и от других немецких политиков. Так, сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) ранее заявил, что молодых немцев стоит более активно привлекать к "служению своей стране", а зампред парламентской группы ХДС в бундестаге Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) призвал "уже сейчас" сделать "первые шаги к обязательной военной службе". Председатель Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер (Andre Wüstner), в свою очередь, высказался за постановку на воинский учет всех граждан, пригодных к военной службе в Германии.
В конце октября 2023 года в бундесвере служило 181 383 человека. К 2025 году планируется довести численность армии до 203 000 человек. Однако эта отметка была задана до начала войны России против Украины и не отражает новые цели НАТО, отмечает Welt am Sonntag.
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