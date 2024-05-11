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Автомобили благотворительных организаций не должны стоять на парковках для инвалидов

rus.tvnet.lv
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Парковка
Парковка Фото: Lita Krone/LETA

Авто благотворительных организаций не должны стоять на парковках для инвалидов. Это означает, что, делая добро, есть возможность получить штраф в 55 евро, сообщает LTV.

В такой ситуации каждый день оказываются те организации, которые осуществляют перевозку людей с инвалидностью и пользуются парковками для инвалидов.

Работники организаций и волонтеры отмечают, что это будни - просить не налагать штраф, так как законно невозможно получить это разрешение.

Министр сообщения Каспар Бришкенс пообещал в ближайшее время обсудить этот вопрос с организациями инвалидов и решить: "Возможно, необходимы изменения в нормативных актах. Давайте поймем, насколько велика проблема".

Штраф за неразрешенную остановку на стоянке для инвалидов составляет 55 евро.

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